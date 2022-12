Roger Martínez mostró todo su enojo con América ante oferta del Génova: “No me van de frente”

El delantero colombiano aseguró que el club mexicano no ha sido honesto con él, pues no le han dado una respuesta tras el ofrecimiento formal del cuadro italiano.

Roger Martínez mostró todo su enojo con el América de México, después de que recibiera una oferta del Génova para emigrar el fútbol europeo.

Publicidad

El delantero colombiano aseguró que el club italiano quiere ficharlo, pero el cuadro mexicano no le ha dado una respuesta concreta ha este ofrecimiento.

El regreso a Boca Juniors se complica para Sebastián Pérez, pero tendría una oferta de la MLS

"Me da bronca que no haya una respuesta. Un día me dicen que me hablan, pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición. Y a mí me da bronca esta falta de comunicación", le aseguró al ‘Diario AM’.

De hecho, Martínez fue un poco más allá y prosiguió: "Mi representante, que además es mi amigo, se está encargando. Pero siento que no me están yendo de frente. Sea el jugador que sea, cualquier propuesta que llega, creo que siempre tiene que existir la voluntad de responder, de negociar. Yo estoy tranquilo y le hice saber a mi agente el deseo".

Publicidad

La molestia del atacante colombiano se debe a la ilusión de volver a jugar en el fútbol del Viejo Continente, quien en 2017 visitó los colores del Villarreal, de España.

Jackson Martínez: “Comencé con menos problemas físicos, pero hay días que tengo más dificultad”

Publicidad

"Pienso que a cualquier futbolista si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño. Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club. Solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una liga importante como la italiana, quiere dar el salto. Eso me tiene un poco ilusionado, pero el club no me da una respuesta", aseguró.

La oferta del Génova consiste en un préstamo a seis meses a cambio de 350 mil dólares y con una opción de compra de 18 millones.