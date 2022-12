Roger Martínez, ni aquí, ni allá: no es tenido en cuenta en América y aún no hay acuerdo con Inter Miami

Este viernes el técnico del club mexicano Miguel ‘Piojo’ Herrera negó que existan posibilibades de que ponga a jugar al delantero colombiano y que no hay nada claro sobre su salida al fútbol estadounidense, a pesar de la propuesta que tiene.

Roger Martínez no ha definido en donde jugará en este 2020. Su futuro es incierto y en América no lo quieren tener en cuenta, por la oferta que tiene del fútbol de Estados Unidos.

Precisamente, el técnico de las ‘águilas’ se refirió al delantero colombiano, quien sobre la mesa tiene una propuesta para ir al Inter Miami, equipo de David Beckam.

“Lo de Roger no me monto en ningún macho, se tomó la decisión directiva y cuerpo técnico, no me ha llegado una indicación diferente, hay una oferta, su gente negocia por esa oferta, por eso no pensamos en Roger”, dijo Miguel ‘Piojo’ Herrera en declaraciones recogidas por ‘Medioteimpo’.

En las últimas horas surgieron rumores que el técnico lo podría tener en cuenta por la lesión del delantero Nicolás Castillo, algo que negó el estratega.

“Si mañana me dicen que no salió, sigue entrenando. No estoy peleado con él, es un tipo muy profesional, trabaja al parejo, no puedo ponerlo porque hay una oferta, esperaremos esa situación”, agregó.

