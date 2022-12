Roger Martínez: "No es un crimen que el jugador quiera ir a jugar a Europa"

El delantero colombiano habló de la actitud que han tomado con él en el América de México, después de haber mostrado intenciones de marcharse ante algunas ofertas.

A Roger Martínez lo tienen totalmente borrado e ignorado en las filas del América mexicano después de que exteriorizara su deseo de ser transferido al exterior, en el inicio del año 2020.

Y ante dicha situación, el colombiano expresó su inconformismo en una entrevista que le concedió a la televisión mexicana.

"Solo dije que si llegaba una oferta la escucharan. No es un crimen que el jugador quiera ir a jugar a Europa. No sé que decisión habrán tomado (directiva), pero no estoy lesionado, estoy entrenando bien, estoy al cien. Siento que estoy viviendo una injusticia porque todos entrenamos para tratar de jugar el fin de semana y ya es decisión del técnico", afirmó Martínez en 'Fox México'.

"La verdad es que es una situación complicada por la que estoy pasando, siempre he sido una persona que me he mantenido alejado del periodismo y esas cosas, pero mi situación es que aún me queda un contrato de tres años y medio", agregó el jugador de la Selección Colombia.

En la última semana se habló de la posibilidad de que el cartagenero fuera a Morelia, pero finalmente el tema no pasó de ser un rumor.

