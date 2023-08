Roger Martínez prepara su regreso en Racing por Copa Libertadores, con emotivo mensaje en redes

Con la mira puesta en lo que será el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors, Roger Martínez ya prepara su regreso con Racing tras lesión. A través de un mansaje que compartió en sus redes sociales, el cartagenero ‘calentó’ la previa del duelo contra el ‘Xeneize’.

Ausente en el duelo de ida por lesión, ahora el delantero colombiano podría ser una de las fichas claves en ataque para Fernando Gago en el juego de vuelta. Y justamente, frente a la ilusión que le genera poder estar en cancha para ese crucial encuentro, Roger Martínez ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“En manos de Dios”, fueron las palabras del atacante, acompañadas de una imagen de todo el equipo abrazado en el terreno de juego. Y es que, frente a la ausencia de gol en la ‘academia’, el ‘cafetero’ poco tardó para demostrar condiciones y ser ese diferencial que justamente los de Avellaneda necesitaban, pues, con una anotación suya, sumada a una lúcida actuación en campo, Racing consiguió remontar un resultado adverso contra Atlético Nacional en ‘cuartos’ y así avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Roger Martínez y el mensaje que compartió a través de sus redes, previo al duelo con Boca Juniors. Foto: Pantallazo historia en Instagram de @rogermartinez94.

Su regreso está cerca

Aunque el delantero trabaje de manera diferenciada por el problema muscular que lo ha alejado de las canchas en los últimos días, según lo informó ‘Olé’, el cartagenero podría estar disponible para el duelo contra Boca Juniors, el próximo miércoles 30 de agosto.

“Todos los cañones apuntan a Roger Martínez. Es el as de espadas del ataque y llegará con lo justo al miércoles. Justo ese día se cumplirán 21 días de la lesión muscular que sufrió ante Atlético Nacional y ya avisó que quiere estar. La figura de la serie de octavos de final no se lo va a perder”, indicó el portal deportivo, enfatizando en el regreso del delantero.

Sin embargo, esta no sería la única novedad dentro del onceno planteado por la ‘academia’ para este duelo, pues, otro ‘cafetero’ estaría dentro de las opciones por el estratega argentino para salir al terreno de juego en el Cilindro: “Por diferentes motivos, Racing podría presentar hasta cinco cambios para mejorar el once. Recién para esta vuelta el técnico quedaría cerca de poner tener a su equipo ideal (todavía no tiene disponible al lesionado Colombo). Roger Martínez, Juan Fernando Quintero, Agustín Almendra, Juan Nardoni y Gastón Martirena ya estarán en condiciones de ser titulares”.