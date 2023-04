Roger Martínez quiere salir de América de México y ahora se 'asoma' un posible regreso a Europa

Cambio de aires, eso es lo que quiere Roger Martínez, jugador del registro del América de México que no pasa por su mejor momento y que busca su salida hacia un nuevo rumbo. Si bien se han hablado de múltiples destinos, ahora sería un conjunto español el que le abriría de nuevo la puerta en Europa.

"El director deportivo del Rayo Vallecano, David Cobeño, está buscando refuerzos para la plantilla y uno de estos jugadores buenos, bonitos y que quedan libres es Roger Martínez, atacante colombiano que actualmente juega en el América de México", fue la información que dio el portal 'Relevo' sobre el interés del equipo 'obrero' sobre el delantero 'cafetero'.

Y es que Martínez es apetecido en el mercado, pues el citado medio dejó en claro que "varios clubes se han interesado en la situación del futbolista de 28 años, pero el Rayo Vallecano ya se ha puesto en contacto con su entorno".

En este punto, hablar de la salida del colombiano del América es más realidad que rumor, ambas partes han dado muestras de que la relación no es la mejor y que el fin de su historia está más próximo que nunca. El colombiano llegó en el 2018 a la escuadra mexicana luego de un breve paso por el Villarreal. Su etapa inicial con los 'aztecas' fue buena y con sus corridas, enganches y definiciones argumentó su fichaje.

Pero como la frase futbolera lo dice, lo difícil es mantenerse y en su quinta temporada en América, Martínez está lejos de estar en su mejor nivel y no solo por un bajón en él sino también en la falta de minutos para tomar ritmo y dar cuenta de su talento en zona ofensiva.

Los números de la actual temporada son el fiel reflejo de que cuenta poco en el equipo. El colombiano cuenta con 17 presencias, pero siendo titular en apenas cuatro de ellas y sumando un total de 480 minutos. Para colmo de males se lesionó, ya que el pasado 29 de marzo el equipo 'azteca' anunció que sufrió una ruptura miofibrilar de primer grado en el bíceps femoral derecho.

Por ende, las cosas no le han salido de la mejor manera y por eso Martínez no ve con malos ojos marcharse, de hecho, a fin de año se confirmó que por poco regresa a Racing de Argentina, tras paso que no se dio. Ahora solo queda esperar si se da su llegada al 'Rayo', equipo donde actualmente milita su compratiota Radamel Falcao García.