¿Roger Martínez regresará a Racing?: desde territorio argentino detallan cómo va la operación

Tras su paso por el América de México, Roger Martínez tendrá una semana definitiva en lo que respecta a su futuro profesional. Según informan desde Argentina, pese a la intención de Boca Juniors por fichar al atacante, Racing tendría las de aganar en la puja por el cartagenero.

Su inminente salida de las ‘águilas’ despertó el interés de varios equipos en el fútbol internacional, que, con el mercado de fichajes abierto y su condición de jugador libre, no se hicieron esperar para manifestar su interés por incorporar a Martínez, con la mira puesta en la siguiente temporada.

Sin embargo, Boca Juniors y la ‘Academia’ fueron los que sonaron con más fuerzas por el cartagenero, siendo los de Avellaneda los que tienen la primera opción, así como lo afirmó ‘Racing del Alma’: “El colombiano puede ser el nombre más rutilante de los dirigidos por Fernando Gago en el mercado de pases, pero no sería a priori la negociación más larga. Desde el entorno del jugador comentaron que la idea es no extenderse no mucho más de esta semana”.

“De hecho, ya tienen la oferta arriba de la mesa y están estudiando la letra chica del contrato, especialmente la parte tributaria. Más allá de que tiene alguna oferta de Estados Unidos, si en los próximos días no llega alguna de Europa por Roger Martínez, la ‘Academia’ tiene todas las chances de contratar al ex América de México”, complementó el portal argentino.

Sumado a eso, el medio partidario del conjunto de Avellaneda detalló que ya está pautada una charla entre ambas partes para finiquitar temas del contrato y cerrar el movimiento transaccional: “Para esta semana, además, está pautada una nueva reunión entre los representantes del jugador y la dirigencia. Con el mercado de pases abierto, Roger Martínez se entrena por su cuenta en Colombia mientras espera si finalmente se cierre lo de Racing”.

Cabe resaltar que, de darse el arribo del colombiano al conjunto argentino, a diferencia de otros casos, Roger podría ser inscrito para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores a principios de agosto frente a Atlético Nacional, por lo que, desde ese aspecto, sería un movimiento viable para ambas partes.

Lo único cierto hasta ahora es que el cartagenero es jugador libre y, frente a las varias ofertas que le han llegado sobre la mesa, los próximos días será cruciales para que tome una decisión definitiva sobre su futuro profesional, después de su paso por el América de México.