Roger Martínez, reprendido por su DT tras fallar penalti: “No tenía que patearlo, incumplió las reglas”

Miguel Herrera, entrenador de las ‘Águilas’, se mostró bastante molesto luego de la igualdad de su equipo, 1-1, con Pachuca. El cobro del jugador colombiano hubiera significado el 2-0.

“Roger Martínez es quizás el mejor jugador que tenemos, pero no siguió las reglas”, así, dejando claro lo que significa el extremo colombiano para el América de México, el técnico del equipo ‘manito’ debió reprender al jugador ‘cafetero’ por no haber obedecido una orden suya.

Y es que la molestia de Miguel Herrera se produjo luego de que su equipo desperdiciará la oportunidad de ponerse 2-0 frente a Pachuca, luego de tener un penalti a favor, y que Martínez -a quién no le correspondía patearlo- terminará errándolo y, al final, para incrementar el disgusto de su DT, los ‘tuzos’ acabarán igualando el encuentro.

Miguel Herrera molesto porque no se respeta el orden de los pateadores de penal



¿Qué pasó con Roger Martínez? 👀 Acá sus declaraciones 🗣 pic.twitter.com/ThHuUg5Pf2 — La Afición (@laaficion) August 28, 2019

“Desafortunadamente hay un pateador y en la cancha ellos deciden quién lo tira. Hoy se establecen reglas y el que las rompa se va de la cancha. Roger está haciendo buen trabajo y no porque falle un penal va a borrar todo lo bueno que ha hecho”, dijo Herrera.

"Mientras estén en la cancha Ema (Aguilera) o (Nico) Castillo ellos van a patear y si no están seguirá Ibargüen. Estaba muy molesto porque Ema tuvo que patearlo. No estoy molesto por fallar el penal sino porque no respetan", complementó.

Con este empate, la escuadra americanista quedó en tercer lugar con 15 puntos mientras que el equipo pachuqueño llegó a ocho unidades.

