¿Roger Martínez se acerca a Boca Juniors?: así está el panorama para el conjunto 'Xeneize'

Luego de confirmar su salida de América de México, tras no renovar su vínculo contractual con las ‘águilas’, Roger Martínez no se ha hecho esperar y ya tiene un viejo pretendiente en el radar, que, con su condición de jugador libre, tratará de sumarlo en este nuevo mercado de fichajes, de cara a lo que será el segundo semestre del 2023.

Según lo informó el portal argentino ‘TyC Sports’, Boca Juniors no tardaría mucho para ir a la carga por el atacante colombiano, que, con la situación de Sebastián Villa y los octavos de final en la Copa Libertadores en la mira, hay una gran intención por parte del ‘Xeneize’ en reforzar la línea ofensiva.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez en la que el ‘azul y oro’ ha mostrado su interés por el cartagenero, pues, así como lo manifestó en su momento Mauricio ‘Chicho’ Serna, integrante del Consejo de Fútbol de la institución boquense, desde hace un tiempo existe un gusto e interés por fichar al atacante: “Roger Martínez siempre nos va a interesar, siempre nos ha gustado”.

Y es que, aunque el mismo futbolista lo único que ha confirmado hasta el momento ha sido su salida del América de México, no le cerró la puerta a la posibilidad, que considera, ahora sí tiene la autoridad para decidir si arribar o no al fútbol argentino, algo que en ocasiones anteriores no sucedió.

"Yo soy un agradecido con Boca y con Román (Riquelme), que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro", citó Roger Martínez.

Estadísticas y números de Roger Martínez en su paso por el América de México.

De todas maneras, así como lo manifestó ‘TyC Sports’, el panorama no estaría del todo despejado para Boca en su intención de realizar esta importante operación, pues, otra de las dificultades que el ‘Xeneize’ presentaría, sería la amplia competencia que existe en el mercado por el cartagenero.

“Roger Martínez recibió ofertas de México y de otros equipos del exterior. En esta línea, es sabido que desde lo económico es muy difícil competir para un cuadro argentino, aunque también dependerá de las prioridades que tenga el jugador en este momento de su carrera”, sentenció el portal deportivo.

Que, además, indicó que esa posición ya está copada por otros jugadores en el conjunto ‘azul y oro’: “Boca tiene otras opciones en el puesto, como el uruguayo Merentiel, Luis Vázquez, Nicolás Orsini y Darío Benedetto, que solo se iría del club ante la llegada de una oferta que supere las expectativas monetarias y deportivas”.