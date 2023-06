Roger Martínez se va del América, de México, y también habló del interés de Boca Juniors

Roger Martínez cerró su etapa en el América, de México, luego de cinco años en el gran equipo mexicano. Por eso, el delantero cartagenero dio una entrevista y se refirió a lo que se lleva del cuadro de las ‘águilas’.

“Fueron cinco años de estar en este lindo club, creo que el balance fue positivo en todo sentido. Compartí un grupo extraordinario, donde pude aportar bastante en los tres títulos que ganamos. Es cierto que tuve altos y bajos, pero es algo normal, sobre todo en una institución que te demanda tanto. Estoy muy agradecido con hinchas, compañeros, entrenadores y directivos”, dijo en charla con ‘Super Deportivo’.

Seguido a eso, Roger Martínez se refirió claro y concreto sobre las veces que su nombre estuvo en el radar de Boca Juniors, aunque al final nunca se pudo dar ese fichaje.

“Yo soy un agradecido con Boca y con Román que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro”, agregó.

Acá más declaraciones de Roger Martínez en ‘Super Deportivo’:

*América de México, un club exigente

“Creo que es una de las hinchadas más grandes del mundo porque te exige muchísimo. Siempre quiere que el jugador esté bien, la gente te empuja para tratar de que todo salga de manera correcta entonces es una de las mejores aficiones que tuve”.

*Se siente tranquilo con lo hecho en América

“Cumplir cinco años en un club tan grande no es nada fácil. A mí me gusta esa presión y cuando estoy haciendo las cosas bien, que te lo reconozcan, pero también cuando no lo estoy haciendo bien, que te lo marquen. No es fácil para cualquier jugador venir al América por lo que es una afición que te exige muchísimo. Es fundamental estar bien de la cabeza”.

*Le faltó ganar un título con América

“La liguilla es un torneo diferente y es muy competitiva. Me voy con ese sabor amargo de no haber conseguido la anhelada 14, que todos queríamos pero también me voy orgulloso de los tres títulos que conseguí acá y del hecho de ser el colombiano que más goles anotó en el América”.

