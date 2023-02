Roger Martínez tendría los días contados en América de México: no tienen en sus planes renovarlo

El presente de Roger Martínez en el América de México no está siendo el mejor después de aparecer en el onceno titular en solo uno de los últimos cinco juegos oficiales, además de ser fuertemente criticado por la prensa local que cuestiona su rendimiento y comportamiento, hecho que podría poner el fin definitivo a su relación contractual con las ‘Águilas’ una vez terminada la temporada.

Después de varios años en el fútbol mexicano vistiendo los colores de un de los equipos más grandes del balompié ‘manito’, Roger estaría pasando sus últimos días en el América, equipo con el que levantó varios títulos y grito campeón.

A pesar de los acercamientos de diferentes clubes en el pasado, el poderío económico del club y la liga hacen dispareja la competencia con los demás países de Sudamérica en materia de contrataciones, hecho que dejó solo en rumores la salida de Martínez de las ‘Águilas’.

Ahora, a pocos meses de culminar su contrato, al parecer la situación es diferente en el ámbito deportivo para el atacante colombiano, que, así como lo afirmó TUDN, no tiene en planes renovar y una de las razones de peso “es porque quiere tener más minutos y está en descontento con la falta de actividad que tiene actualmente”.

Publicidad

Además de eso, el cafetero también ha sido fuertemente criticado por los medios locales en materia de rendimiento y comportamiento dentro y fuera del terreno de juego, así como lo hizo exjugador mexicano y mundialista, Jared Borgetti en el programa, Fútbol Picante, "Roger Martínez se cree que puede ser ese jugador que dicen que puede ser para el América y se crece. Él se ríe del club, del entrenador, de sus compañeros y dice amenaza que se quiere ir y pide cualquier situación de cosas".

El pasado jueves en una rueda de prensa, el mismo delantero colombiano fue quien salió a hablar acerca de su situación y presente en América, aceptando que no pasa por el mejor momento en lo deportivo: "Sinceramente, no he tenido continuidad; he tenido malentendidos, con el club, con la afición también. Podría decirlo así, pero a mí me gusta trabajar en todos los momentos que estoy dentro de la cancha y demostrar, y bueno, ya después la gente verá si le gustará, o no".

"Sé que he tenido altibajos, en eso estoy claro; también he tenido momentos buenos, en eso también estoy claro, yo sé las condiciones que yo tengo, sé lo que puedo dar. En los momentos difíciles que me gusta jugar y que me gusta estar, que me gusta entrar. Y sé que muchos se han dado cuenta de eso", afirmó Roger Martínez.