Roger Martínez vuelve y suena para llegar a Boca Juniors: Riquelme intentará fichar al colombiano

Esta semana Boca Juniors perdió la oportunidad de alzar un nuevo título, luego de perder 1-2 con Racing, en la Supercopa Internacional. El conjunto 'xeneize' que ha estado acostumbrado a ganar trofeos, se encuentra con un problema en su frente de ataque, ya que su delantero Darío Benedetto no atraviesa un buen momento, con una sequía de más de siete partidos. Así las cosas, desde las directivas del 'azul y oro' ponen nuevamente sobre la mesa el nombre de Roger Martínez, para que llegue a hacerse cargo de la delantera.

Y es que, el nombre del atacante colombiano, parece haberse convertido en una obsesión para Juan Román Riquelme, quien en repetidas ocasiones ha intentado hacerse con los servicios goleadores del cartagenero de 28 años, pues año a año ha intentado traerlo de regreso al fútbol argentino.

Desde la prensa del país del cono sur se refirieron al respecto. "Ahora que al colombiano le quedan seis meses de contrato con América de México, Román ya levantó el teléfono para tentarlo, aunque por el momento sin suerte", reveló el diario 'Olé'.

De acuerdo a la información otorgada, conscientes del contrato vigente que tiene con las 'águilas', en Boca Juniors tienen en mente su fichaje para reforzar el ataque cuando estén en los octavos de final de la Copa Libertadores, decisión que parece prematura, debido a que ni siquiera ha iniciado el certamen internacional.

Asimismo, el medio citado dio mayores detalles con respecto al interés que tienen en Martínez Tobinson, "pese a que trascendió el rumor de que la intención del vicepresidente de Boca sería que Roger pudiera firmar un pre-contrato ahora para llegar en seis meses, a Olé le confirmaron que si bien es cierto el interés del Consejo de Fútbol por el 9, la realidad es que hasta el momento no hablaron de ningún acuerdo previo. Pero bueno, Riquelme volvió a apuntar a Roger Martínez. Y eso no es poco...".

Ahora solo resta esperar que vendrá en los próximos días y ver si en esta oportunidad el colombiano y Boca Juniors podrán juntar sus caminos, o si una vez más esta historia no tendrá el final que esperan en las directivas del conjunto 'xeneize'.

No obstante, algo que no ilusiona al equipo 'azul y oro' fue que Roger Martínez no quiso renovar con América de México, debido a que estaría buscando nuevos aires, entre los que se destaca la salida al fútbol del 'viejo continente', oportunidades que aumentarían si no tiene contrato vigente.