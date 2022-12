Roger Martínez y su condición para jugar en la MLS: pidió 5 millones de dólares anuales

Los Ángeles Galaxy e Inter de Miami eran los dos clubes interesados en el colombiano. Martínez no no fue inscrito por el América en la liga, ni en la Concachampions.

Roger Martínez les pidió 5 millones de dólares por año al Inter de Miami y Los Ángeles Galaxy, los dos equipos de la MLS que estaban interesados en sus servicios, informó ‘MLS Buzz’.

Según la información de este medio, cuando Martínez supo del interés de estos equipos les exigió dicha suma y al no bajarse de sus pretensiones, ambos clubes decidieron no buscarlo más.

El dinero que pretendía el colombiano lo ubicaba como el segundo mejor jugador pagado de la MLS por detrás del mexicano Javier ‘El Chicharito’ Hernández, quien tiene un salario de seis millones de dólares anuales.

Por ahora, Roger se entrena con el América, pero no ha tenido minutos por decisión del cuerpo técnico y las directivas. Además, no fue inscrito en la Concachampions.

En el pasado mercado de pases tuvo una oferta del Génova, de Italia, pero finalmente no se hizo pues era a préstamo y las ‘águilas’ no estuvieron de acuerdo y por ende no aceptaron.

