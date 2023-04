Roger Martínez y un gesto solidario con un hincha en medio de su irregular presente en el América

En el fútbol mexicano hay varios futbolistas que tiene un buen presente por sus goles y asistencias, sin embargo, Roger Martínez es uno de los que no pasa por su mejor momento, ya que las lesiones y los pocos minutos lo tienen en el foco de las críticas. Si bien su panorama no es el mejor, el delantero de América de México tuvo un gesto solidario con un aficionado del equipo.

En el 2018, Roger Martínez fue fichado por el América de México como uno de los refuerzos emblemas de las 'águilas' y es que no era para menos su buen trasegar en clubes como Racing Club y Villarreal, fueron pergaminos suficiente para generar altas expectativas.

El atacante 'cafetero' tuvo un buen comienzo, pero poco a poco se ha diluyendo y su nivel actual dista mucho de su mejor versión. A pesar de que registra 35 goles y 17 asistencias en 158 partidos, el club y la hincha no están del todo contentos, y de hecho, en este 2023 se han incrementado los rumores de su posible salida.

Tal ha sido la falta de química entre jugador y equipo, que el colombiano insistió para regresar a Racing, no obstante, la 'academia' no pujo lo suficiente por él y la llegada del peruano Paolo Guerrero fue la estocada final para el no fichaje de Martínez.

Publicidad

Ahora, para colmo de males, a finales de marzo, América informó que el colombiano sufrió una rotura miofibrilar de primer grado en el bíceps femoral de la pierna derecha, molestia que lo tendrá por fuera de las canchas por varias semanas.

A pesar de este irregular presente, el colombiano tuvo una bonita acción con un hincha, pues le regaló su camiseta y hasta se la firmó. El mismo club compartió el emotivo momento en sus redes sociales. "Roger Martínez 🦅 le regaló su jersey a un Azulcrema 🎁, previo a la victoria en contra de Monterrey, ¡y tú podrías ser el siguiente! ✨", dice el post de las 'águilas' en Instagram.

Publicidad

La publicación fue acompañada por un video en el cual se ve al jugador colombiano firmando la camiseta, entregándosela al aficionado y además tomándose una foto para el recuerdo. Bonito gesto del delantero y el club luego de la victoria del pasado sábado 2-1 sobre Monterrey por la jornada 14 de la Liga de México.

Ahora solo queda esperar que Martínez se recupere y además defina su futuro, pues no se ve la puerta abierta para una posible renovación con el América de México.