Roger Martínez ya jugó con América y en Argentina se preguntan, ¿y qué pasó con Boca Juniors?

Roger Martínez ya comenzó a jugar con el América, pero su futuro aún no está definido y eso lo saben, tanto en México como en Argentina.

El medio ‘’TyC Sports’ registró que el delantero colombiano estuvo en el 0-0 contra Querétaro, en el inicio de la Liga MX y se preguntan si su opción de llegar a Boca Juniors se cayó.

“Boca evalúa la chance de hacer una nueva -y mejor- oferta por Martínez. En caso de acceder a venderlo -algo que no se dio por ahora-, Las Águilas pretenderían alrededor de 7 millones de dólares por el 50 por ciento de su pase y, si bien no llegarían a esa cifra, al menos se acercarían”, afirmaron de entrada.

Además, mencionaron que aunque volverían a intentar fichar a Roger Martínez, pero que la salida del goleador de la ‘águilas’ no es fácil.

“El Consejo de Fútbol ya se puso en contacto con el representante del jugador, quien es el que está llevando adelante las tratativas con el conjunto mexicano. No obstante, por el momento, América no se mostró predispuesto a desprenderse de Roger y su llegada parece compleja, aunque en Boca no bajan los brazos”, concluyeron.