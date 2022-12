Roger Martínez: "Yo sigo al América desde que jugaba Salvador Cabañas en el equipo"

El delantero colombiano habló este jueves con los medios oficiales de las 'Águilas' y recordó los tiempos en los que era un joven que soñaba en grande.

“Yo vine acá porque sinceramente desde pequeño me gustaba ver al América en los tiempos de Cabañas, los veía en la televisión y la verdad es que me llamó mucho la atención y me dieron muchas ganas de venir y la verdad es que elegí muy bien”.

Publicidad

Luis Suárez, el delantero colombiano por el que Watford quiere 50 millones de euros

Esas fueron las palabras de Roger Martínez a la página del club cuando le indagaron por la forma en que veía a las 'Águilas' y estaba dando sus pasos en el fútbol juvenil, soñando con llegar al profesionalismo.

El cartagenero se notó reflejado con el paraguayo Salvador Cabañas y así lo dejó entrever en la misma conversación.

“Cabañas era un jugador muy completo y extraordinario, y muchas veces que estoy sin hacer nada en concentraciones, se me da por ver videos de Cabañas y ‘Chucho’ Benítez pero me quedo con el paraguayo”, finalizó el hombre de la Selección Colombia.

Publicidad