Ronaldinho: "Cuando veo jugar a Luis Díaz, la verdad que es un gran jugador"

Con el pasar del tiempo, Luis Díaz se ha ido convirtiendo en uno de los grandes referentes del Liverpool de Inglaterra, y no es para menos, sus goles, asistencias y lúcidas actuaciones hablan por sí solas. No obstante, ahora los elogios y reconocimientos no han llegado desde el entorno 'red', sino de un campeón mundial y ganador del Balón de Oro.

En charla exclusiva con Caracol Televisión, Ronaldinho se refirió al futbolista guajiro y su presente en el fútbol internacional, donde el brasileño bien sabe lo que es triunfar, después de enamorar a todos con su particular manera de jugar, además de levantar uno a uno los trofeos más importantes y relevantes en la máxima competencia.

Admitiendo que no le gusta ver todos los partidos completos, el ‘10’ afirmó que cuando lo hace, queda maravillado con lo que ‘Luchito’ hace cada vez que entra a una cancha: “No soy mucho de mirar 90 minutos de un partido, me gusta más mirar los mejores momentos y goles, pero cuando a Luis Díaz, la verdad que es un gran jugador, un gran jugador”.

Sumado a eso, Ronaldinho también se confesó y admitió que “su gran amor es el fútbol y es imposible que termine”. Cabe destacar que la estrella brasileña levantó títulos como La Copa del Mundo, Copa Confederaciones, Champions League, Copa Libertadores, entre otros.

Luis Díaz, jugador del Liverpool FC. Foto: AFP.

No obstante, su mayor reconocimiento fue el Balón de Oro, que recibió cuando vestía los colores del Barcelona FC. Ahí especialmente empezó su gran reconocimiento en el fútbol mundial, pues, las gambetas, goles y asistencias lo pusieron en el ojo de toda la prensa. Además, su historia con los ‘culés’ tiene un resaltado papel protagónico, teniendo en cuenta que ‘Dinho’ cambió absolutamente todo.

Con la llegada del ‘10’, el cuadro ‘azulgrana’ dejó de pelear por descender y nuevamente entró al plano internacional, en el que empezó a ganar y tuvo su época más dorada.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Liverpool?

El próximo encuentro del cuadro dirigido por Jurgen Klopp, será este domingo 17 de diciembre frente al Manchester United en Anfield.

Este duelo corresponde a la jornada 17 de la Premier League. Se espera que el colombiano Luis Díaz sea de la partida o sume algunos minutos dentro del terreno de juego, tras su ausencia en el pasado duelo del Liverpool, cuando cayó en la Europa League.

El partido iniciará a las 11:30 a.m. (hora colombiana). De ganar el cuadro ‘red’, se mantendría en lo más alto de la tabla de posiciones.