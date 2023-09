Rosario Central sueña con Jaminton Campaz: los 'canallas' harían efectiva su opción de compra

El presente Jaminton Campaz habla por si solo. El volante se ha convertido en uno de los fichajes revolucionarios de Rosario Central, luego de llegar proveniente de Gremio. El colombiano se ha convertido una de las claves en el esquema táctico de Miguel Ángel Russo.

De hecho, las cosas entre Russo y Campaz fueron como un 'amor a primera vista', pues al número '13' le bastaron pocos partidos para ganarse la confianza de su entrenador y convertirse en un recurrente en el once inicial de los 'canallas'. En lo que va de este año, ha podido disputar 31 compromisos entre distintas competiciones, llegando a anotar en seis ocasiones y aportando con el mismo número de asistencias.

Dadas las buenas actuaciones del atacante, Rosario Central ahora busca hacerse con los derechos del jugador para retenerlo para el próximo año, según lo informado por 'AS'.

Jaminton llegó en condición de préstamo por un año, con opción de compra, por lo que el club rosarino buscaría hacer efectiva esta clausula que tiene sobre el futbolista.

Basado en lo comunicado por el medio brasileño, 'Correio do Povo', la 'academia rosarina' ya habría iniciado las negociaciones para adquirir permanentemente al cafetero, por quien están pidiendo dos millones de dólares por el 50% de sus derechos deportivos. Aunque, 750.000 dólares tendrán que ser restados de esta operación, pues esto fue lo que pagaron los argentinos por la cesión a principios de este año.

Igualmente, Nahuel Ferreira, periodista argentino con énfasis en el mercado de fichajes de su país, informó que el conjunto de Rosario busca cerrar esa operación cuanto antes, para, de esta manera, ofrecerle un nuevo contrato que extienda su vínculo con la institución por los próximo cuatro años.

Con las recientes buenas actuaciones, Campaz ha tenido un crecimiento formidable en su valor de mercado. Luego de haber debutado con los colores del Deportes Tolima con 18 años, fue comprado por Gremio en el 2021 por un cifra de 4.5 millones de dólares, luego de haber disputado 93 partidos con el conjunto 'pijao', donde anotó 21 goles y aportó con 21 asistencias.

Sin embargo, en Brasil no encontró la continuidad buscada y no logró consolidarse en el once titular, perdiendo su valor de mercado (3 tres millones de dólares, según Transfermarkt).

No obstante, sus buenas actuaciones con la camiseta de Rosario Central le han permitido mejorar su precio, revalorizándose en el fútbol argentino. Actualmente, Campaz está tasado en cuatro millones de dólares, basado en Transfermarkt, siendo el futbolista más caro de la plantilla 'canalla'.