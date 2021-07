Russo tiene en la mira a Miguel Ángel Borja: "Estoy al tanto de todo" para su llegada a Boca Juniors

Miguel Ángel Borja es uno de los nombres con los que Boca Juniors sueña para reforzar su delantera de cara a nueva temporada que está por venir donde competirá en el fútbol de Argentina y en la Copa Libertadores.

El delantero cordobés, quien ya dejó las huestes del Junior de Barranquilla para volver al Palmeiras, equipo dueño de sus derechos deportivos, estaría negociando una posible salida hacia el conjunto 'xeneize'.

Con respecto al interés que tiene el equipo 'azul y oro', Miguel Ángel Russo brindó algunas declaraciones al respecto, entre las cuales aseguró que no ha tenido contacto con el delantero de la Selección Colombia.

"(Siguió la Copa América de Miguel Borja). Sí. No hablo con los jugadores hasta que esté terminada su revisión y el contrato firmado. Esa es la norma que tengo, la tuve siempre. Normalmente no hablo con los futbolistas hasta que me dice que está todo. Combinamos de quién es el jugador que Boca va a buscar, estoy al tanto de todo y después cómo siguen las negociaciones, no tengo apuro, sé que son difíciles y nada más habló con los futbolistas cuando esté todo terminado", expresó.

Por otro lado habló del presente de los mediocampistas colombianos que hacen parte del plantel. Con respecto a Edwin Cardona afirmó que lo espera lo más pronto posible para poder contar con el. y De Jorman Campuzano afirmó que entiende sus problemas personales, pero que quiere contar con el para lo que viene.