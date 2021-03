'Sachi' Escobar cumplió en el banquillo y el viernes será operado en Medellín: “Estoy 10 puntos”

Santiago ‘Sachi’ Escobar anda motivado, feliz y con muchas más ganas de continuar por una buena senda en lo deportivo y en lo personal, luego de conseguir pasar de ronda con la U. Católica, de Ecuador, en la Copa Libertadores al vencer 4-2 en el global a Liverpool, de Uruguay, en la noche del martes.

'Sachi' Escobar, el 'maquinista' del 'tren azul': Universidad Católica avanzó en Copa Libertadores

Ahora, el entrenador antioqueño comenzará a enfocarse más en su proceso para vencer el cáncer de próstata, que le detectaron hace algunos meses.

Este miércoles, en una charla sobre lo deportivo y lo personal con GolCaracol.com, el profe ‘Sachi’ contó cómo se siente en su salud y el proceso que viene para él para dejar a un lado esta enfermedad.

¿Le alcanzará? James Rodríguez será evaluado para saber si estará en Everton vs West Bromwich

¿Cómo se ha sentido de salud?

Publicidad

“Estoy muy bien, me siento supremamente bien, sin dolores, con mucha fortaleza mental, sabiendo que es un cáncer muy silencioso, que tengo que tener mucho cuidado, pero anímicamente me siento 10 puntos, ofreciéndole a Dios que me ayude a vivir un año más, un día más, siempre se lo ofrezco a Dios. Mientras pueda, voy a estar trabajando. La parte mental es clave para la recuperación”.

¿Cuál es el proceso que viene?

“Precisamente esta noche viajo a Colombia para una cirugía que me harán el viernes y comenzaremos un proceso de 2 o 3 meses de radioterapia, pero confiando en que con Dios, la familia y mensajes podamos salir adelante”.