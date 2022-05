Santi Comesaña: "Falcao García llama la atención por ser tan humilde, nunca hace una mala cara"

El Rayo Vallecano ha hecho una buena campaña en la presente temporada, llegando a la semifinal de la Copa del Rey en España, sosteniendo la categoría y terminando invicto en el estadio de Vallecas, en la primera vuelta de la Liga ibérica.

Radamel Falcao García , delantero colombiano, es una de las caras conocidas del conjunto dirigido por Andoni Iraola en este último año y gracias a su amplia trayectoria es referente al interior del camerino.

La llegada del 'Tigre' al Rayo causó bastante revuelo en el Rayo. Y es que a pesar de sus lesiones, cuando ha entrado a la cancha, ha sido clave para el equipo de las afueras de la ciudad de Madrid.

En el Gol Caracol, hablamos con Santi Comesaña, una de las promesas del club donde milita el popular 'Tigre'. Así, uno de los capitanes del Rayo Vallecano entregó pormenores de la relación e importancia de Falcao en el camerino.

¿Cómo califica la temporada del Rayo Vallecano?

"Yo creo que es sobresaliente, no solo por la gran primera vuelta que hicimos en la Liga. La segunda parte de la temporada no estuvimos muy del todo bien, perdimos muchos partidos y no estuvimos finos. Nos hacía mucha ilusión la Copa del Rey, se habían quedado afuera el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid; nos centramos mucho en eso por lo que teníamos muchos puntos en la Liga, pero al final hemos salvado la categoría, que es lo más importante".

Cuando a ustedes les dijeron que Radamel Falcao García iba a llegar al Rayo Vallecano, ¿cuál fue la reacción?

"Al final, cuando llega un jugador así, te da mucha confianza. Ha sido un jugador tan importante mundialmente y que ha logrado tantas cosas, que te hace creer en el proyecto del equipo. Para mí, fue una ilusión muy grande, yo me acuerdo de haber visto al 'Tigre' en la televisión y disfrutar con sus goles, con su juego y ahora poder compartir el vestuario con él es súper bonito"

¿Cómo es Falcao García como compañero?

"Llama la atención que sea tan humilde. Si en España es un ídolo, en Colombia tiene que ser un Dios. Es un tío que lo ves tan famoso y de repente ver que es el más humilde de todos, que es imposible llevarse mal con él, que te anima, que está siempre pendiente del compañero. Al final, te sorprende que sea tan buena gente; conocerlo ha sido todo un privilegio".

¿Cómo lo describe a él en su posición, como delantero que es?

"Yo siempre lo he calificado como uno de los mejores delanteros del mundo, estando en los equipo más grandes de Europa, es difícil no decir que es así. Pero una vez entrenas con él, ves realmente lo que es; sin estar en su mejor nivel, porque obviamente los años pasan, pero siendo muy importante para nosotros. Con nosotros ha jugado cinco ratos y ha marcado seis goles, lo cual es una completa locura".

¿Qué otro aspecto llama la atención?

"Al verlo entrenar te das cuenta de lo bueno que es, dentro del área es imparable, va muy bien de cabeza, tiene unos movimientos que no ves en un delantero común. Es alguien del que hay que aprender, no solo fuera del campo, sino dentro también. Es un tío que no da un balón por perdido, nunca hace una mala cara, siempre que falla lo intenta otra vez y otra vez. A parte es una 'roca mental' dentro del área, es imparable".

¿Qué significa Falcao García para el equipo?

"Aparte de ser un amigo para todos, porque es tan buena gente que es imposible llevarte mal con él, significa un ídolo para todo el mundo. Todos saben lo que es Radamel Falcao, es alguien que ha hecho historia en el fútbol. Tenerlo en el vestuario es un privilegio para mí y para el resto de compañeros, al final lo normalizas, porque estás todos los días con él. Aunque no haya estado en el campo, porque ha tenido muchas lesiones, sabes que está ahí y eso te inyecta moral".

¿Cómo han visto a Falcao al estar con lesiones seguidas?

"Un poco dolido por no poder ayudar al equipo por no poder ayudar desde adentro. Aparte de eso, aunque no le toque jugar y no pueda, siempre está animando y el día que está bien y el entrenador decide no ponerlo, está con buena cara, nunca tiene un mal gesto con un compañero, nunca le mete problemas al grupo. Él nunca ha dado signos de irse abajo, ha superado todos sus problemas, con una sonrisa en la cara. Ahora esta listo para seguir compitiendo y ojalá no se vuelva a lesionar, porque durante la temporada nos ha dado muchos puntos"

¿Tiene alguna anécdota que recuerde con él?

"Me acuerdo cuando fue su cumpleaños, que entre unos cuantos le hicimos un video diciéndole que tenía que enviar un mensaje para un compañero y sin que él se lo esperara le tiramos unos huevos y harina a la cabeza. Se volvió viral en redes, pero el reaccionó súper bien, se empezó a reír; fue muy divertido".

Además que él cuida mucho su apariencia, su estado físico...

"Es de los último en irse del entreno, porque luego va al gimnasio, al agua fría, si se tiene que tratar va con el fisioterapeuta. Yo hago lo mismo, entonces estoy mucho tiempo con él. Falcao se ducha y luego está un buen tiempo con su secador, peinándose, es muy cuidadoso con su pelo".

¿Cómo ha sido Falcao con usted?

"Conmigo ha sido muy cercano, muy amigo. Al final, al ir cogiendo confianza le he preguntado de muchas etapas que ha tenido en el fútbol, de grandes momentos que ha tenido él. Me acuerdo que hace poco le pregunté por el día del Mónaco contra el Manchester City por los octavos de final de la Champions League 2017, que hace dos golazos y tuvo para hacer el 'hat-trick' y hablamos un poco de eso. Él se abre a todo el mundo, es tan buena persona que al final te la llevas muy bien con él".