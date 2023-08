Santiago Arias está listo para enfrentarse a Lionel Messi, en la previa de la Copa US Open

El colombiano Santiago Arias, lateral del FC Cincinnati, aseguró este martes en una entrevista con EFE que el argentino Lionel Messi, con el que se medirá este miércoles en las semifinales de la Copa US Open contra el Inter Miami, sólo se puede parar "con trabajo en equipo" y manifestó su confianza en su equipo, el mejor en lo que va del año en la MLS.

"No sé cómo se le para (ríe). Es trabajo en equipo, intentar sacarle la pelota, sabemos que no es fácil. Todos conocen el poderío ofensivo que tiene Messi, la calidad que tiene, lo buen jugador que es, pero al final trataremos de no dejarlo hacer mucho", dijo Arias, que atendió a EFE en el centro deportivo del Cincinnati.

"No sólo a él, porque sabemos que hay otros jugadores que también lo hacen muy bien. Creo que este partido lo va a ganar el que esté concentrado durante los noventa minutos", prosiguió el exinternacional colombiano y exjugador de Atlético Madrid, PSV Eindhoven, Granada y Bayer Leverkusen.

El Cincinnati recibirá al Inter Miami en un TQL Stadium completamente lleno, que alentará al Cincinnati en su objetivo de clasificarse a la final de la Copa US Open.

El club de Arias luce los mejores números en la MLS y lidera el Este con 51 puntos en 24 partidos, fruto de quince puntos, seis empates y tres derrotas.

El Inter Miami es colista en el Este con 18 puntos en 22 partidos, pero la llegada de Messi ha cambiado por completo sus ambiciones. El astro argentino acaba de ganar la Leagues Cup tras firmar diez goles en siete partidos.

"Estamos teniendo una excelente temporada, se ha demostrado que tenemos buenos jugadores, tenemos excelente equipo, hay partidos que han sido difíciles y los hemos remontado. Tenemos confianza, creemos en el trabajo que hacemos", comentó Arias.

"Va a ser un partido bastante complicado, más ahora con los jugadores que tiene el Miami. Va a ser un lindo partido. En este momento hay tanto respeto para nosotros como para ellos", añadió.