Santiago Arias: “He soñado con este momento 9 meses, gracias a Dios volví a hacer lo que amo”

Santiago Arias está que no cabe de la dicha luego de volver a jugar, y lo hizo en un partido de pretemporada con el Atlético de Madrid.

Por ese motivo, el futbolista colombiano se reportó en redes sociales y publicó lo que son sus sensaciones del regreso a las canchas.

“He soñado con este momento 9 meses, desde que sucedió mi lesión, gracias a Dios he podido volver a hacer lo que tanto amo y además volver con un triunfo, y con un penalti”, escribió de entrada.

Además, Santiago Arias se mostró agradecido con las personas que estuvieron con él en esos largos meses alejado del fútbol.

“Gracias a todas las personas que me apoyaron, que me ayudaron en este proceso, que me enviaron mensajes, a los doctores, fisios, recuperadores, a mi familia y a Dios una vez más por todo. Volvió Santiago Arias”, agregó.

Cabe recordar que el lateral derecho se lesionó en el partido de Colombia vs Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas, sufriendo una fractura-luxación del tobillo.