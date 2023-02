Santiago Arias: "Mis lesiones quedaron atrás, estoy al cien por ciento y totalmente recuperado"

Santiago Arias está preparado para retomar su mejor versión, esa que lo llevó a grandes equipos en Europa y lo tuvo durante muchos años como titular de la Selección Colombia. Cincinnati es el equipo en el que el lateral derecho quiere brillar y volver a ser tema por sus buenas actuaciones.

El propio jugador antioqueño, en rueda de prensa del club estadounidense, se refirió a cómo se dio su llegada al elenco de la MLS, cómo está en lo físico y el tema de las lesiones, que lo han 'frenado' en los últimos años.

"Al final es una ilusión estar acá en Cincinnati, es importante venir, que confiaran en mí, por la oportunidad y a demostrar todo en este inicio de campeonato", aseveró de entrada Arias.

El lateral derecho contó las razones por las que escogió el equipo norteamericano, por encima de otras propuestas que tenía sobre la mesa, en otras ligas.

"La primera vez que me contactaron fue un poco más de un mes, tenía otros equipos interesados, pero me pareció bonito el proyecto de Cincinnati, escogí este camino porque puedo aportar lo mejor de mí y ayudar a llevar el equipo a lo que quiere conseguir", agregó.

Acá más declaraciones de Santiago Arias:

*Volver a su mejor versión

"Lo mío primero es retomar ritmo, retomar lo que hice en Europa y la Selección Colombia. Es venir a demostrar tratar de ayudar el equipo adentro y afuera, eso al final te los ganas. Es venir a dar lo mejor de mí, y ayudar a los compañeros, en especial a los más jóvenes".

*Poco a poco trabajando para estar a tope

"Un poco de mi parte, tenía tiempo sin ritmo de competencia, estaba entrenando solo pero no es lo mismo. Sabía que debía demostrar la calidad y eso no tengo problema, la parte física era lo que preocupaba, no solo a Cincinnati, sino a otros equipos. Es un buen equipo para alcanzar el nivel que mostré durante mucho tiempo atrás".

*Las lesiones son ‘historia vieja’

"La verdad es que estoy a más del 100 por ciento, totalmente recuperado, mis lesiones quedaron atrás, hace más de un año y medio que tuve la última, por el lado físico estoy al 100, si ningún problema, conozco el equipo y me siento bien con ellos".

*La MLS, muy competitiva

"Conozco jugadores que han pasado por la liga, ahora vienen muy buenos jugadores, la liga viene subiendo el nivel, por eso me pareció interesante para retomar mi fútbol".

*El técnico del Cincinnati

"Una persona bastante tranquila, con una idea clara de lo que quiere para el equipo, es interesante que tiene algo metido en su cabeza y así demostrarlo con el equipo".