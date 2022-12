No, gracias.

Santiago Arias no entrenó este jueves con el Atlético de Madrid, por asuntos personales Santiago Arias no entrenó este jueves con el Atlético de Madrid, por asuntos personales. El lateral derecho colombiano no estuvo en la sesión de trabajos del equipo ‘colchonero’ y se rumorea que puede ser por su esposa, quien se encuentra embarazada.