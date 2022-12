No, gracias.

Santiago Arias no se cambia por nadie: “Feliz por jugar 90 minutos después de tanto tiempo” Santiago Arias no se cambia por nadie después de la goleada de este miércoles, 5-0 del Atlético de Madrid sobre Osasuna. El antioqueño jugó los 90 minutos y no pudo ocultar su felicidad.