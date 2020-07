Santiago Arias: “Nunca he querido salir del Atlético de Madrid, sé que puedo darle mucho al equipo”

Si hay un futbolista colombiano que llegó renovado del parón obligado por la pandemia del coronavirus, es Santiago Arias. El antioqueño venía de ser suplente, incluso no fue convocado en varias oportunidades, y está en un momento en el que puede ser titular para el partido de la Champions.

Esto, gracias al cambió de actitud que presentó y por supuesto al gran nivel mostrado cada vez que le tocó salir a la cancha con el Atlético de Madrid.

“Tuve un momento difícil, pero soy una persona que siempre lucho y me tome el parón con el objetivo de llegar con más fuerza a los entrenamientos. Afortunadamente las cosas se dieron bien”, dijo en diálogo con la emisora ‘RTVE’.

Arias, continúo y afirmó que “he tenido que luchar por un lugar y a pesar de que no he jugado mucho, he aprendido bastantes cosas con Simeone. Él siempre dice que al final va a estar el que mejor vea. De mi parte siempre va a ver positivismo. Entonces es de esperar el momento y aprovecharlo”.

Incluso, al ser interrogado por una posible oferta o una salida en su momento, el jugador colombiano fue enfático en ratificar su posición y compromiso.

“En este momento no hay ninguna oferta para salir. Yo estoy feliz, de nuevo estoy volviendo a tener minutos. En ningún momento he querido salir del Atlético de Madrid porque siempre he pensado que tengo posibilidades de demostrar lo que sé y puedo aportarle mucho a este equipo. Sé que la competencia es difícil”, aseveró.

Arias, ilusionado con jugar el partido de los cuartos de final de la Champions del próximo 13 de agosto contra RB Leipzig, dio su opinión sobre el encuentro.

“Estamos los mejores y confiamos en el plan que venimos realizando. La idea es tratar de que las cosas nos salgan bien con lo que sabemos hacer. No hay que menospreciar a ningún rival, esto es partido a partido”, señaló.

Al final, no podía falta la opinión sobre James Rodríguez y una posible llegada al Atlético de Madrid. “Tener compatriotas que ayudan siempre es bonito, si se da la oportunidad pues excelente. Aquí se le va a hacer sentir en casa. Él vive una situación difícil y lo que debe hacer es tratar de revertir eso”.

