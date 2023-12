Santiago Moreno: "Nunca pensé en ser profesional, vivía el día a día; ahora sueño con la selección"

Como una de las jóvenes promesas y prospectos del fútbol colombiano, Santiago Moreno en tan corta edad ya puede decir que salió campeón con el América y actualmente tiene presente en el fútbol exterior; más exactamente, en el Portland Timbers de Estados Unidos. Sin embargo, el extremo de 23 años no olvida sus orígenes y en su regreso a Cali, el futbolista habló charló en exclusiva con Gol Caracol.

Contando un poco en lo que respecta a su actualidad en la MLS, donde no logró clasificar a las finales del certamen, Santiago Moreno confesó que ha sido complejo y de adaptación, pero de mucho aprendizaje que traerá mejores cosas para el 2024: “A nivel personal creo que he venido creciendo mucho. Por ahí tuve momentos, de pronto recaídas y todo eso, pero pues nada, gracias a Dios me mantuve muy fuerte mentalmente y ya al finalizar la temporada pude sentirme mejor”.

Y es que, recordando en lo que fue su mudanza hacia los Estados Unidos después de haberse consolidado como una de las fichas claves en América de Cali, el joven extremo reveló que hubo varias situaciones que lo ‘marcaron’, empezando por ese choque cultural en el que no contó con la presencia de su madre.

"Mi adaptación fue muy difícil, demasiado difícil. El separarme de mi mamá, el acompañamiento, todo me dio muy duro esa soledad, pero pues gracias a Dios estuve muy bien acompañado de mis compañeros, me hizo muy bien que eran varios colombianos y todo eso", dijo Santiago Moreno, quien también recalcó la importancia de la familia Chará en su proceso, quien le abrió la puerta de su casa y le hizo su estadía más amena.

Santiago Moreno celebra su gol. Instagram Portland Timbers.

Pero dentro de esas complicaciones se topó con el inglés, un idioma completamente diferente y necesario para subsistir en el contexto americano. Y aunque ha estado estudiando, Santiago Moreno afirmó que el “lenguaje del fútbol es solo uno y eso le ha facilitado las cosas en la cancha”. Sin embargo, fuera de ella sí le ha costado un poco más.

*Otras declaraciones de Santiago Moreno:

¿Dónde está su presente?

"Como lo he dicho en su momento, mi sueño siempre va a ser ese y nunca dejaré de luchar para jugar en Europa, pero mientras tanto disfrutar, disfrutar de lo que es el fútbol, es lo que me estoy enfocando ahorita últimamente al final de la temporada porque pues al principio estaba como con esa frustración de cómo se iban a seguir dando las cosas y todo eso".

¿Qué acercamientos ha tenido en Selección Colombia?

“Hay toda la posibilidad de que me llegara el bloqueo, estuve muy ilusionado con hacer parte ahorita en las Eliminatorias, pero como digo, son mis sueños, nunca dejaré de luchar por ellos y espero en algún momento hacer parte de ese gran grupo que está formando ahorita, de los grandes triunfos, de todas las alegrías.

¿Qué charlas ha tenido con Néstor Lorenzo?

"Lo que pude hablar con él es que estaba contento de cómo me desarrollaba dentro del terreno de juego, y nada, lo que me dejó claro es que siempre que esté trabajando bien, que él estará pendiente de todo lo que se pueda dar y que nada, que siga luchando, que siga soñando y todo eso”.

Santiago Moreno (derecha) disputando un balón con Fredy Montero (izquierda) Foto: AFP

Su debut con la Selección Colombia...

“Solo jugué dos minutos frente a Paraguay, pero un ratico se me hizo eterno. Lo disfruté mucho, creo que es algo hermoso que cualquier jugador desearía, o yo diría que ojalá todo jugador pudiera sentir esa satisfacción que yo sentí, porque es algo que la verdad no tiene cómo explicarse, la verdad.

¿De dónde nace al amor por el fútbol?

"Yo nunca pensé en jugar fútbol profesional. La verdad, siempre pensé en jugar y jugar y jugar. Incluso hablábamos con mi padre en esos días que no pensamos estar así pues como estamos ahorita, de pensar en ir a jugar al fútbol más élite, llegar a jugar a Europa. Cuando estaba en América pensaba solo en jugar y ya. Vivía el día a día, llegar a la casa, estar con mis amigos y jugar, pero la mentalidad cambia”.

¿Qué sueños has podido cumplir con el fútbol?

"Tener a mi familia bien. Creo que es algo que siempre anhelé, algo que al verlos bien me enorgullece, me llena de satisfacción. Dios me bendijo de parte, pues, a mi familia, por parte mía, por todo lo que puedo hacer por ellos ahorita, por todo lo que pasó en su momento, por todo el sacrificio que ella hizo”.

"Cada vez que hablamos de cosas así, no sé, se nos salen las lágrimas porque es algo hermoso, pues, del estar bien, estar con salud, compartir con ellos, todo eso creo que es algo muy, muy especial".