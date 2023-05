Santiago Mosquera, de su buen presente en Europa a la madurez que alcanzó para evitar lesiones

Harold Santiago Mosquera es otro de los grandes futbolistas que salió de Millonarios hace algunos años, tras brillar con el equipo ‘embajador’. Desde ahí, el oriundo de Buenaventura ha tenido pasos por el balompié de Estados Unidos, de México, y actualmente en Europa, en el Ofi Creta, de Grecia.

Por eso, en Gol Caracol, en la sección de ‘Embajadores’, hablamos con el habilidoso atacante vallecaucano, quien nos contó sobre su presente en suelo heleno, donde de a poco se va adaptando a una nueva forma de juego.

Por otra parte, Santiago Mosquera recordó sus pasos por la MLS con el Dallas, y en México con el Pachuca, donde aunque tuvo buenas presentaciones, sufrió el tema de las lesiones.

Sin embargo, ‘Santi’ tomó conciencia de lo importante que es cuidarse en el día a día, y se mostró maduro al hablar del tema y de cómo le ha ayudado a estar en óptimas condiciones actualmente.

Publicidad

Por último, Mosquera no dudó en hablar de Millonarios y Deportivo Cali, clubes en los que ha militado en el fútbol colombiano.

¿Cómo se siente en esta experiencia en Europa?

“Gracias a Dios muy bien, contento asumiendo nuevos retos, creciendo mucho, adaptándome a este juego rápido, técnico. Disfrutando el proceso y esperemos sea mucho mejor con la ayuda de Dios. La gente va a los estadios, a pesar que muchas veces uno escucha que no es una liga competitiva, pero hay buenos jugadores, se ve buen fútbol y los equipos grandes juegan muy bien. Lo que me ha costado es el idioma y la forma en la que jugamos, porque mi equipo juega con línea de cinco defensas, no jugamos con extremos, entonces me ha tocado jugar de 9, entonces eso ha sido difícil”.

¿Y qué tal le va de delantero ‘9’?

“Estamos en un tema de adaptación, pero lo he disfrutado, me ha tocado adaptarme a una nueva posición, he tenido buenas presentaciones y a la espera de terminar la temporada y así estar en la pretemporada, estar a la par y estar mucho mejor”

Publicidad

¿Qué tal la estadía en Grecia?

“Europa es muy lindo, tiene muchas cosas hermosas. La ciudad donde estoy es linda, tiene mar y playa y por ahí uno trata también de disfrutar cuando no se juega, uno estar en familia”.

¿Si se siente el apoyo de la hinchada?

“Sí, he estado un poco sorprendido, porque venía con otra idea y te cuento que la gente es muy futbolera, más apasionada, hasta me reconocen más que en Estados Unidos. El club tiene historia y es muy lindo todo la verdad”.

¿Qué objetivos tiene ya estando en Europa?

“Tengo contrato un año y medio en OFI Creta, la idea es podernos sentar a hablar con los directivos, a ver el pensamiento de ellos y yo plantarles mi posición, ha sido una campaña difícil porque no juego en mi posición, son cosas de fútbol que las hablaremos al final, pero tengo contrato y la idea es cumplirlo, es seguir disfrutando, creciendo. Ya a corto plazo es consolidarme acá en el equipo, he tenido buenas presentaciones, pero no estoy siendo habitual en la titular para luego tener más objetivos. Es una linda idea permanecer en Europa”.

Santiago Mosquera, nuevo jugador del Ofi Crete. Twitter: Ofi Crete

Retrocedemos un poco en su carrera, ¿qué le dejó la experiencia en la MLS?

“Estuve muy joven, a pesar que hice buenas presentaciones, goles y asistencias, fueron momentos difíciles porque me lesionaba mucho, en ese tiempo tenía poca experiencia, fui poco profesional en cuanto a la comida, no me preparaba bien, ahora sí sé lo importante que es comer bien, que es hacer gimnasio, dormir bien, protegerte. Me hubiera gustado estar ahora en la MLS, porque en su momento pude hacer más si no me hubiera lesionado. Al final yo tomo la decisión de salir por ese tema de las lesiones”.

Publicidad

¿Y Pachuca qué tal, un club con historia para los colombianos?

“Cuando llegó la opción de Pachuca no lo pensé dos veces, porque sabía con la intención que iba, pensaba en fútbol, pero más expresamente en el tema de lesiones para poderme recuperar y mostrar mi mejor versión. Firmé por un año, me lesioné y fue difícil pero ya de ahí mi mentalidad cambió mucho más, me considero un hombre más fuerte a lo que era antes”.

¿Qué tipo de lesiones sufría?

“Musculares más que todo, muchos desgarros, demasiados. Este es el tiempo donde más he durado sin lesionarme porque estoy más fuerte. En el Cali también me pasó que en el mejor momento me lesioné, por eso ya no doy papaya, uno a veces se relaja y ahí es cuando te cobra. Me cuido, trabajo y mis piernas están muy fuertes”

¿Aún está pendiente a Millonarios, donde debutó como profesional?

“Siempre, soy hincha de Millonarios, le tomé cariño al Cali, pero soy hincha del azul, a veces trasnocho por verlos. En algún momento que Dios me dé la bendición de volver a marcar diferencia, pero que sea en una mejor versión mía”.

Harold Santiago Mosquera, exjugador de Millonarios Archivo Colprensa

Publicidad

¿Y su paso por el Cali cómo lo sintió?

“Muy contento, creo que pude encontrar ese amor internamente que lo necesitaba, lastimosamente el tema económico influyó mucho para no seguir. Jorge Luis Pinto y los directivos querían contar conmigo, al final no se dieron las cosas, pero quería esa revancha. En el primer semestre fue para el olvido pero luego empiezo a jugar, a marcar goles, tenía confianza, hasta que me lesioné”.