Santiago Mosquera dejó mensaje de despedida: “Soy y seré siempre azul”

El delantero vallecaucano jugará en el fútbol de los Estados Unidos, su nuevo equipo es el FC Dallas, que es dirigido por el también colombiano Óscar Pareja.

Luego de varias versiones de prensa y de que el mismo Hugo Gottardi, asistente técnico, hablara sobre la salida del futbolista, Millonarios confirmó este lunes la partida de Harold Santiago Mosquera al FC Dallas, de la MLS.

Por eso, el atacante de 23 años aprovechó para dejar un mensaje a través de su cuenta de Instagram, agradeciéndole a los hinchas y al equipo con el que salió campeón de la Liga y Superliga.

Repase lo que Mosquera escribió:

“Mi querido azul, emprender nuevos caminos siempre implica una despedida. Entre emociones que se mezclan, no se imaginan lo difícil que han sido estos últimos días para mí. Quiero agradecer a todo el Club Millonarios FC, desde oficina, directivos, cuerpo técnico, utilería, médicos, compañeros por la ayuda que me brindaron en mi formación y crecimiento para hoy ser quien soy. Gracias a Dios por permitirme hacer parte de esta historia en mi equipo. A los compañeros del equipo solo les quiero decir que estoy orgulloso y agradecido de haber compartido y logrado la tan anhelada 15, fue maravilloso, un sueño hecho realidad, y por último quiero que sepan que les voy a extrañar y a seguir siempre. Les haré mucha fuerza para que al equipo le vaya bien y este en lo más alto siempre. El cuerpo técnico el profe Russo, los jugadores y los hinchas lo merecen. A la gente que siempre me apoyo, en todo momento, les quiero decir que los llevo en mi corazón. Soy y seré siempre azul, este donde este, para toda la vida, mi amado Millonarios”.

