Santiago 'Sachi' Escobar hizo la mejor campaña con la U. Católica de Ecuador en 50 años y va por más

El antioqueño ha cumplido una destacada campaña con el equipo universitario y ahora peleará por el título del campeonato ecuatoriano. La Liga de Quito, su primer escollo.

El pasado fin de semana se terminó la fase regular de la Serie A de Ecuador y ya quedaron definidos los ocho equipos que buscarán quedarse con el título esta temporada.

Uno de los que parte como favorito por su brillante campaña a lo largo del torneo es la Universidad Católica de Quito, dirigida por el entrenador colombiano Santiago Escobar.

La Católica cerró su participación en el tercer lugar de la tabla general, con 53 puntos, y ahora enfrentará a un histórico como la Liga de Quito, campeón de Copa Libertadores, en un partido de ida y vuelta, el 23 y 27 de noviembre próximos.

Además, no hay que olvidar que este mismo equipo hizo historia hace tres meses, cuando alcanzó los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó eliminado por muy poco frente a Independiente, de Argentina.

Este martes, ‘Sachi’ Escobar atendió desde Quito a GolCaracol.com y le entregó sus impresiones sobre lo que se viene para la Católica, los rivales en estas finales y su futuro.

Universidad Católica se clasificó de manera anticipada y ahora disputará las finales, ¿cuáles son las expectativas?

“Las expectativas son grandes. Esta ha sido la mejor campaña en los más de 50 años de historia de la Católica. Además, ya tenemos un cupo asegurado en la Copa Suramericana del próximo año y vamos a buscar en los play-off la posibilidad de llegar a la Libertadores, después de 40 años. Nuestro rival será Liga de Quito, que es un histórico al que le ganamos 5-1 en su cancha. Es un rival de mucha jerarquía, campeón de Copa Libertadores, por eso será una linda oportunidad para nosotros”.

¿Tiene a su equipo completo y a disposición para este primer duelo con Liga?

“No, el paraguayo Luis Amarilla tiene un desgarro y no pudo jugar el último partido. Es el único centrodelantero que tenemos dentro del plantel. Después tenemos al mediapunta argentino Bruno Díaz, con un problema de rodilla. Esperamos que en estos 18 días de receso los podamos recuperar que son fundamentales en nuestras aspiraciones. Es una nómina corta, con 18 profesionales y los demás son juveniles, entonces se siente cuando faltan uno o dos”.

Su primer objetivo es Liga de Quito, pero supongo que mira a los demás clasificados, ¿qué opciones les ve a los demás?

“El mejor equipo de la temporada fue Macará, que perdió solo dos partidos en la temporada y no es histórico pero es de obreros, con una buena idea de juego, se sabe defender y ataca bien. Le toca una llave muy difícil con Emelec, que sufrió pero se clasificó. Esa llave se me antoja muy pareja. La otra es Delfín frente a Independiente del Valle, que es cerrada. Y por último, Barcelona vs. Aucas, dos con mucha historia y tradición. No hay grandes diferencias y serán muy importantes estos play-off”.

¿Qué pasará después de su participación con Católica en este torneo?

“Tengo contrato hasta diciembre de 2020 y en los próximos días se va a definir el proyecto a seguir, mi futuro. Siempre que aparece algún llamado uno escucha y está atento, pero por ahora estoy bien acá, quiero hablar con los dirigentes y mi continuidad dependerá de lo que converse en estos días con ellos. Hacía rato buscaba un proyecto a largo plazo y acá he encontrado comodidad, veremos si amplían la extensión del contrato”.