Santiago 'Sachi' Escobar regresó a Quitó y dirigirá los dos primeros partidos de la Libertadores

Santiago 'El Sachi' Escobar regresó a Quito para dirigir a la Universidad Católica, de Ecuador, en la Copa Libertadores , pese a que hace algunos días fue diagnosticado con cáncer de próstata.

"Comenzamos la medicación y también un tratamiento hormonal, y la radioterapia la comenzaré después de dirigir los dos primeros partidos de la Copa Libertadores", le dijo Escobar a 'Telemedellín'.

En las imágenes que compartió el club ecuatoriano se aprecia al antioqueño saludando uno a uno a sus dirigidos y colaboradores del equipo, durante uno de los entrenamientos.

"Fue una solicitud mía a los médicos, que si no había problema en viajar, estar durante estar tres semanas y media en Quito, dirigir los dos partidos de la Libertadores, que después de mucho tiempo podemos conseguir esa clasificación", agregó.

El entrenador antioqueño se siente fuerte y con muchas ganas de estar desde la raya dirigiendo al equipo en el certamen internacional.

"Mis ganas de estar en actividad, de tener la mente ocupada, de estar en lo que más me gusta que es el fútbol, pues ahí voy a estar, me siento fuerte, me siento bien y por eso decidí venir estos días", afirmó el DT.

Por último, Santiago Escobar expresó su agradecimiento por todos los mensajes que le han enviado en estos últimos días para darle ánimos en su recuperación.

"Me han expresado un cariño muy grande, entonces es un momento difícil pero acá estoy. Sé que voy a salir adelante porque estoy fuerte, tengo muchas ganas y esto recién empieza", concluyó.

El técnico colombiano regresará a Medellín el 25 de febrero para continuar con su tratamiento, entre siete y ocho semanas.