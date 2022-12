Santiago Tréllez: "En Internacional quiero hacer muchos goles e ir a Selección Colombia"

El delantero colombiano habló en exclusiva con GolCaracol.com sobre su llegada al equipo ‘colorado’, en el que ya ha podido jugar 242 minutos en el campeonato gaucho.

Santiago Tréllez se abre paso en el balompié brasileño y en este 2019 tendrá un nuevo reto deportivo en Internacional de Porto Alegre, elenco en el que espera tener un año “lleno de triunfos y títulos”.

En diálogo con GolCaracol.com, el delantero antioqueño habló de su paso por el Vitoria y Sao Paulo en Brasil, sus amigos en el fútbol, los consejos de su padre y las cosas que quiere lograr en su carrera como futbolista.

Nuevo reto deportivo en Internacional de Porto Alegre. ¿Qué espera usted lograr con este equipo?

“Estoy muy contento de poder estar en otro equipo grande de Brasil, que tiene muchos títulos. Esperemos que este año sea lleno de triunfos para el equipo y en lo personal, que me vaya bien”.

Le fue bien en el Vitoria. ¿Cómo fue pasar de un equipo pequeño a un grande como Sao Paulo?

“La verdad hice méritos para pasar a Sao Paulo, allá me fue bien, estuve contento, aún soy jugador del club, tengo un año más de contrato, pero no tuve la continuidad que yo quería y por eso tomé la decisión de salir para poder jugar más, que también va a depender de mí, obviamente”.

Internacional es su tercer equipo consecutivo en Brasil. ¿Qué le ha dejado el fútbol de ese país?

“La experiencia en Brasil ha sido muy buena, me siento muy bien de seguir acá, la cultura es muy parecida a la de Colombia, entonces nos sentimos como en casa, a gusto. Espero estar por mucho tiempo y que este año sea lleno de triunfos, ya que tenemos muchos torneos por jugar”.

¿Qué cree que le faltó para que le dieran más protagonismo en Sao Paulo?

“Creo que son gustos del entrenador. El año pasado no era titular, pero cada vez que entrababa hacia las cosas bien, metía goles, quedé tranquilo por lo que hice en Sao Paulo, porque me entregué cada día en el entrenamiento. Yo doy el máximo, como siempre a donde voy. Pero las decisiones son del cuerpo técnico, si no jugué, no fue por no hacer las cosas bien, o por falta de ritmo o de nivel, porque estaba muy bien. Este año voy a adquirir más nivel de juego, voy a poder jugar, y esperar ya sea para quedarme acá o regresar a Sao Paulo”.

¿Quiénes han sido importantes en este paso en Brasil?

“Cuando llegue a Vitoria, todo el equipo, tuvimos una campaña excelente, y más por lo que estábamos en la parte baja de la tabla, nos preparamos y lo sacamos adelante, porque era lo que necesitábamos. André Lima me ayudó bastante en ese paso; por su parte, en Sao Paulo, con Diego Souza, y Nené, que son referentes del fútbol brasileño. Por eso creo que también me he adaptado bien, he hecho grandes amistades”.

Su padre, como un histórico jugador del balompié colombiano ¿está pendiente a su carrera como futbolista?

“Sí, claro, toda mi familia siempre está pendiente. Cuando se toma una decisión como la de un cambio de equipo, no la tomo yo solo, me gusta escuchar toda la opinión de los que me rodean, mis amigos, mi novia, mi familia. No me he equivocado, y creo que esta no será la excepción”.

¿Cuáles son los consejos que le da su padre, Jhon Jairo Tréllez?

“Siempre me dice que entre a la cancha y disfrute, que el fútbol es para eso, para no desilusionarse cuando no se dan las cosas, que hay momentos difíciles, que es cuando más hay que tener tranquilidad y fe. Él me dice que crea en mí, que tengo muchas condiciones, que como delantero tengo que ser ambicioso, que tengo que crear muchas opciones de gol, ser egoísta en ciertos momentos, pero siempre pensando en lo mejor para el grupo”.

¿Qué piensa para su futuro futbolístico?

“En este momento en mi nuevo club. Tengo que demostrarle al cuerpo técnico que puedo pelear un puesto en la titular y hacer goles. Obviamente, todo jugador quiere llegar a la Selección, yo estuve en todas las inferiores, y en este equipo haciendo las cosas bien podría llegar. Es un sueño que he tenido y me gustaría lograrlo este año, también jugar en Europa".