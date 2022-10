Santos Borré, con sentimiento: "Técnicos como Marcelo Gallardo marcan tú carrera y la vida"

Rafael Santos Borré fue uno de los jugadores que tuvo la oportunidad de ser dirigido en su paso por River Plate por el entrenador Marcelo Gallardo, quien por estos días es noticia al haber anunciado que se marcha del club argentino después de varios años sentado en su banquillo y en los que cosechó un buen número de títulos a nivel local y también Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana.

El atacante colombiano, ahora en las filas del Eintracht Frankfurt de Alemania, jugó un papel determinante en la era de Gallardo e incluso fue el máximo goleador de su era con 55 goles, un dato no menor. Y por esa razón, Santos Borré reconoció la importante del 'Muñeco' al haberlo guiado e impulsado a ser un mejor profesional.

Publicidad

De hecho sus positivas presentaciones en River fueron las que le dieron la posibilidad de regresar por la puerta grande al fútbol de Europa y también ser tenido en la Selección Colombia de mayores en varias oportunidades.

En las últimas horas, el tema de Marcelo Gallardo ha inundado las redes sociales de mensajes de futbolistas e hinchas de los 'millonarios', en los que se le da mucha relevancia a su tarea de varias temporadas.

El mensaje de Rafael Santos Borré para Marcelo Gallardo

Publicidad

"Marcelo Gallardo para mi fue un entrenador de lo más importante en mi carrera, sino el más importante, porque me recibió en un momento crucial de mi carrera, en el cuál estaba para potenciarme mucho o para perder mucho más la confianza que no había tenido en mi primer paso en Europa.

Yo creo que él utilizó los medios y el mensaje ideal para llegarme y para llegarle a un grupo de jugadores en el cuál se identificó perfectamente con sus ideas y también se identificó con su estilo de ver el fútbol, de ver la vida, de disfrutar de este deporte y asimilar cada circunstancia.

Publicidad

Creo que ese tipo de persona, este tipo de entrenadores marcan mucho tu carrera, marcan mucho tu vida y, para mí, eso es lo que más me llamó la atención de Marcelo.

A pesar de ser un entrenador que me perfeccionó mucho como jugador, que me potenció y me enseñó muchísmas cosas, creo que la labor fundamental de un entrenador es enseñarle muchas cosas al jugador o llenarlo de muchos conceptos para mejorarlo.

Siento que también me dio un ideal sobre como vivir este deporte, sobre como afrontarlo y sobre como saber sobrellevar todas las situaciones que conlleva el fútbol".