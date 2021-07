Santos Borré: "En Alemania aprenderé muchas cosas que pondré en práctica con la Selección Colombia"

Santos Borré ya fue presentado como nuevo jugador del Eintracht Frankfurt, este viernes, y en la atención a medios, tuvo espacio para atender a las preguntas de GolCaracol.com.

"Llego a un equipo que tiene una hinchada increíble, muy pasional, me hace recordar a Sudamérica. Tenemos un hincha que nos va a apoyar siempre", expresó de entrada el atacante de la Selección Colombia.

El barranquillero le mandó un mensaje a su nueva hinchada, que seguramente está ansiosa por verlo jugar con el equipo, en la siguiente temporada de la Bundesilga.

"Se encontrarán un jugador competitivo, que juega para el equipo. Si lo grupal está bien, los goles van a llegar sin problemas", agregó.

Y, sobre su participación en la Copa América, y las distintas posiciones en que lo vimos, en el frente de ataque del onceno de Reinaldo Rueda, también habló el exjugador del Deportivo Cali.

"Me sentí cómodo en la Copa América, porque el entrenador lo habló conmigo desde el primer momento, el 'profe Rey' fue claro y me dijo que quería utilizarme en varias posiciones, también estaban Duván Zapata y Luis Muriel que podían ser más '9' de área. Con el entrenador de Eintracht no he podido hablar, pero siempre he dejado claro que puedo jugar en varias posiciones, depende del sistema que se tenga", añadió.

De lo que aprenderá en esta nueva experiencia en el fútbol europeo, Borré concluyó que: "Me va a servir mucho, porque la filosofía alemana es un ejemplo para muchos países y muchas selecciones, lo que voy a aprender acá me va a servir mucho para lo que se viene en la Selección Colombia, espero llegar con más experiencia y madurez en el futuro para servir de mejor manera al equipo y poner todo en práctica".

Eintracht Frankfurt tendrá un par de amistosos, antes de que inicie en forma la temporada en Alemania. Se espera que Santos Borré siga mostrando ese buen nivel que mostró con la 'tricolor' y se adueñe de la delantera del club.

La Bundesliga iniciará el 14 de agosto y las 'águilas' debutarán nada más y nada menos que contra el Borussia Dortmund, uno de los conjuntos más grandes e importantes del país germano.

No olvide que toda la información sobre los colombianos en el exterior puede encontrarla en Gol Caracol y en www.GolCaracol.com.