Santos Borré: "Jugar el Mundial es un sueño que quiero cumplir; en la Bundesliga he aprendido mucho"

A sus 26 años, Rafael Santos Borré vive uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de un brillante paso por River Plate, donde estuvo entre el 3 de agosto de 2017 y mediados del 2021, siendo el máximo goleador de la 'era Gallardo', dio el salto a Europa, exactamente a Alemania, para unirse a las filas del Eintracht Frankfurt.

Esta es segunda experiencia en el 'viejo continente', tras su corto paso por España, donde integró las plantillas del Atlético de Madrid y Villarreal, en 2016 y parte del 2017. Eso sí, no se compara en casi nada con la experiencia de la actualidad en la Bundesliga. Y es que, a pesar de algo nuevo, se ha adaptado a la perfección y así lo demuestra.

Publicidad

Gracias a su compromiso, entrega, profesionalismo y excelentes rendimientos, con 24 partidos disputados, cinco goles y misma cantidad de asistencias, no solo se ganó el respaldo del director técnico Oliver Glasner y la titularidad, sino también el cariño de los miles de aficionados de las 'águilas negras', que están encantados con su fútbol.

De hecho, su buen nivel le ha valido, en más de una oportunidad, ser convocado a la Selección Colombia. Allí, incluso ha sumado varios minutos y hasta ha sido parte del once inicial, lo que alimenta la consecución de uno de sus sueños, que es disputar un Mundial, para lo que, día a día, trabaja.

Publicidad

Así lo contó Rafael Santos Borré, mientras se enfoca en lo que se avecina que es recibir al Borussia Dortmund, el próximo 8 de enero, a las 12:30 de la tarde, hora de Colombia, por la jornada número 18 de la Bundesliga, donde su equipo marcha en la sexta posición, con 28 puntos, cerca de puestos de Champions League.

Pero también pensando en la 'tricolor', que tendrá varios retos cruciales, frente a Perú, el 28 de enero, y contra Argentina, el 1 de enero, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022; aunque antes (16 de enero) tendrá un partido preparatorio frente a Honduras.

Publicidad

¿Cómo potenciar la zona ofensiva, ante la falta de gol, con cinco juegos sin marcar?

"Sabemos de la importancia de los últimos juegos de las Eliminatorias, donde nos jugamos el sueño de muchas personas. Creemos en el grupo que tenemos, en la Selección que armamos y desde la llegada del profesor Reinaldo Rueda, hemos conseguido buenos resultados, en partidos difíciles. Debemos tratar de afianzar las ideas y claridad en el frente de ataque. Estando en buena forma física y bien mentalmente, llegaremos de la mejor forma para brindar nuestro talento."

¿Cuál ha sido el diferencial de este paso por Alemania?

"Ha sido un paso diferente. Cuando llegué al Villarreal, hace cinco años, era muy chico, me faltaba experiencia y no había tenido ese paso por un club que me brindara esa personalidad necesaria, pero mi camino por Argentina, me dio madurez para llegar de buena forma a Europa. Me ha gustado la vivencia en Bundesliga; es un fútbol muy bueno, agresivo, rápido, intenso y con movilidad. Me gustan este tipo de retos y estoy orgulloso de esta decisión porque he aprendido mucho."

Publicidad

Cuando James Rodríguez estuvo en Alemania, se quejó de la adaptación a dicho país, ¿Qué decir sobre ello, ya que usted lo está viviendo?

"En cuanto a lo que James expresaba, va por la línea de que, entre Alemania y Colombia, hay culturas muy diferentes, pero uno sí se puede adaptar. Por mi parte, estoy contento acá porque la Bundesliga es buena y me ha gustado mucho. Luego, en lo cotidiano, el estilo de vida es perfecto. Mi familia, hija y esposa están tranquilos y eso genera satisfacción para jugar de la mejor manera. Creo que son momentos y situaciones diferentes y cada uno tendrá su punto de vista."

¿Qué tanto servirá el partido preparatorio contra Honduras?

"Servirá mucho porque el profesor Reinaldo Rueda verá algunas cosas nuevas, analizar y compartir con otros jugadores, dándole ritmo a futbolistas que tal vez no estén en competencia o entrenando, en estos momentos, para que no estén tanto tiempo parados y tengan competeción. Será positivo y nos ayudará a ir encontrando lo que queremos presentar en los siguientes compromisos que se vienen por las Eliminatorias Sudamericanas."

Publicidad

¿Clasificar a la Champions League con Eintracht Frankfurt o ir al Mundial con la Selección Colombia?

"En lo personal, ir al Mundial es una meta que tengo y un sueño pendiente que quiero cumplir, pero eso no significa que tenga que dejar de lado el hecho de hacer lo que sea por conseguir un cupo a la próxima edición de la Champions League. Soy un jugador al que le gusta ponerse esos retos y metas. Ojalá podamos cumplir los dos porque sería maravilloso."