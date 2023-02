Santos Borré le tendió la mano a Gustavo Puerta: "Me dijo que contara con él para lo que necesite"

Gustavo Puerta fue uno de esos jugadores que pudo aprovechar el Sudamericano Sub-20 como vitrina y así dar un salto de calidad en su carrera. Luego de brillar con la Selección Colombia juvenil, que se adjudicó con el tercer puesto del certamen, mientras se disputaba el torneo se conoció la noticia de que el talentoso mediocampista, que visitó la cintilla de capitán de la 'tricolor', firmó contrato con el Bayer Leverkusen.

El oriundo de La Victoria, Valle del Cauca, no llegará de inmediato para jugar en el equipo de la Bundesliga, pues fue cedido al F.C. Núremberg para que se vaya adaptando al fútbol del viejo continente y así ponerse a punto para luego poder ser parte del club dueño de sus derechos deportivos.

Así las cosas, una vez finalizado el certamen que se celebró en nuestro país, Gustavo Puerta emprendió su rumbo hacia Alemania, para sumarse de inmediato a su nuevo equipo para de ese modo poder adaptarse lo más rápido, y así ganarse un puesto en el once inicialista del 'glorioso'.

Este jueves, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', hablaron con el mediocampista de 19 años, quien habló de cómo ha sido su adaptación a la que será su nueva casa.

En una de sus intervenciones reveló que recibió un mensaje de uno de los futbolistas colombianos que se encuentran en el balompié alemán, quien mostró una gran caballerosidad y solidaridad con Puerta Molano. "Cuando llegué me escribió Rafael Santos Borré, me felicitó por el paso que di en mi carrera, y me dijo que lo que necesitará, él iba a estar ahí, que contara con él para cualquier cosa que necesitara. Cualquier cosa que necesite, voy a acudir a él", expresó el ahora futbolista del Núremberg.

Asimismo, también contó que puede que este fin de semana sume sus primeros minutos en la segunda división de Alemania, "este viernes sale la convocatoria, yo creo he hecho las cosas bien, fue una buena semana para mí, hice cosas muy interesantes y creo que podré estar el sábado. Me he acoplado muy bien, con confianza y seguridad que siempre he tenido, me he asociado bien con los compañeros, teniendo un buen 'feeling' y se ha visto en la cancha que estoy muy cómodo".

Recordemos que este sábado el F.C. Núremberg recibirá en su estadio al SV Sandhausen, en un juego válido por la jornada 22 de la Bundesliga 2. Este será un compromiso vital para el equipo de Gustavo Puerta, quien tendrá que seguir sumando puntos para alejarse cada vez más de los puestos de descenso.