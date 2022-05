"Santos Borré no tiene temor a equivocarse; trabajó muy duro para ganar la Europa League"

"Me da tranquilidad verlo así. Él se ha ganado eso, para eso trabajó con juicio, de manera sistemática. Esos son los resultados que se tienen cuando las cosas se hacen con criterio", expresó Agustín Garizábalo, uno de los mentores más importantes de Santos Borré, en charla con Gol Caracol.

El delantero barranquillo se hizo con el trofeo de la UEFA Europa League, este miércoles, y dejó su huella para siempre en el Eintracht Frankfurt, de Alemania.

Sus goles fueron vitales para la consecución de este título en el 'viejo continente', que emocionó a todo un país; sobre todo, a Agustín Garizábalo, quien conoce al atacante desde que era un niño.

Lo guio, le enseñó muchas cosas de las que hoy vemos en las canchas más importantes del mundo y, en la actualidad, lo ve triunfar con mucho orgullo a la distancia.

¿Cómo vivió la final de la Europa League?

"No vi el partido de la final, no me dio. Era de mucho estrés y pensé que era mejor no verlo, viéndolo en esas situaciones, los penaltis, me podía dar algo, eran emociones fuertes y uno debe cuidarse. A veces no nos da para mirar ese tipo de eventos de alto nivel".

¿Cree que Borré ha cambiado algo en su manera de jugar en esta temporada?

"Sí claro, en Alemania es otro fútbol, con más dinámica, con jugadores más tácticos y técnicos. Tal vez, ahora sea menos intenso que en River Plate, pero es más preciso".

¿Podrá tener espacio en la titular de la Selección Colombia con este rendimiento?

"Ya es hora de que se miren otros jugadores que se vienen mostrando. Todo es un proceso, ya la época de Falcao García y compañía irán quedándose. Me alegro por 'Rafa', porque siempre quiso estar en los grandes eventos y se le dio".

¿Cuál es la clave del éxito de Santos Borré?

"No tener temor a equivocarse. Si se equivoca, vuelve y corra. Es como el 'mar de leva', incesante. Siempre va y regresa y va, así ha hecho jugadas increíbles, por ser persistente, insistir siempre y no quedarse con la jugada anterior".

Y bueno, su llegada a Eintracht Frankfurt le cayó como 'anillo al dedo'...

"Esos equipos, cuando toman la decisión de fichar a un jugador es porque lo tienen ya visto desde hace rato. Seguramente era el jugador que lo necesitaban. Él tiene una gran ventaja y es que casi nunca se lesiona y se mueve mucho en el frente de ataque, para llegar justo a hacer los goles, como le pasó en la final. Él superó ese problema que tenía que botaba muchos goles, por querer hacer todo rápido. Ahora anotó contra Barcelona e hizo goles importantes para su equipo".

Si lo tuviera enfrente, ¿Qué le diría?

"Nosotros nos tratamos de 'máquina', 'maquinón'. Nos abrazaríamos y me diría que era lo que yo le decía, lo que le decía el papá, los entrenadores en las divisiones menores. Que se merece todo esto que le está pasando. Sabe manejar estas situaciones y así es más fácil resolver todo".

Le gustaría que en la Supercopa de Europa se enfrente al Liverpool, de Luis Díaz, o a Real Madrid?

"La verdad, casi no sigo el fútbol internacional, pero sí me gustaría que se enfrentara al colombiano Díaz, sería muy lindo para nuestro país, ojalá se pueda dar".