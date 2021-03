“Santos Borré sería un fichaje muy bueno, un salto de calidad y ayudaría a ganar la Libertadores”

Una novela es en lo que se ha convertido el futuro de Rafael Santos Borré . El atacante de River Plate estaría cerca a Gremio . Sin embargo, en las negociaciones hay ‘peros’ por todos lados y en las últimas horas se conocieron nuevas propuestas de Europa, de clubes de Italia, Inglaterra y España.

Ante esto, GolCaracol.com contactó a Cássio Coehlo, editor del sitio web partidario ‘Portal Do Gremista’ , quien manifestó la ilusión que tienen los hinchas del equipo de Porto Alegre, ante el posible fichaje de Borré Amaury.

¿Qué opina del eventual fichaje de Santos Borré?

“De ser confirmada, sería una gran contratación para Gremio, porque es un jugador muy bueno y le dará un salto de calidad al equipo. Francamente un fichaje muy, muy, pero muy bueno. Lo bueno es que el presidente ya habló de los acercamientos, aún no está contratado, pero esperan firmar un precontrato. Por ahora Gremio va ganando la puja por el colombiano, quien también interesó en Palmeiras. Sin embargo, Marcelo Gallardo lo está intentando convencer para que no tome una decisión apresurada. Ojalá venga al club para ayudar”.

"Rafael Santos Borré dio el visto bueno y estamos esperando que firme el precontrato con Gremio"

¿Le gusta el estilo de juego del delantero colombiano?

“A mí me gusta mucho la manera de jugar de él, por sus movimientos y porque también tiene la gran capacidad para funcionar como falso ‘9’. Es que es muy bueno. Hoy el equipo juega con tres atacantes, un ‘9’ y dos extremos. Me gusta mucho su manera de jugar”.

¿Qué le podría dar Santos Borré al ataque de Gremio?

“Muchos goles. Yo por lo que veo llegaría a complementar para que el equipo juegue con dos delanteros, un segundo atacante. También le puede dar la ansiada Copa Libertadores a Gremio (risas). Es un futbolista de 25 años, es joven y tiene mucha proyección. Futuramente puede significar un ingreso para el club, porque seguramente brillará acá e interesará en clubes europeos. Él puede encajar muy bien en Gremio”

¿Cuáles serían los jugadores competencia para Santos Borré?

“Directamente en su posición es Diego Souza, aunque ya tiene 35 años y es bien mayor, aunque en la temporada pasada anotó más de 20 goles. También disputaría un puesto con Ferreira y Alisson, que son otros delanteros".

¿Qué opinión tiene de los futbolistas colombianos?

“Recientemente me encantaba mucho Orejuela, lástima no se pudo dar el contrato con Gremio. A Cruzeiro no le gustaron los términos del ‘tricolor gaucho’ y por eso él se fue para Sao Paulo. Un excelente jugador. Los colombianos tienen más velocidad que los brasileños, tienen sus cualidades que son muy destacables; eso va de la mano con el crecimiento que ha tenido el fútbol colombiano en último tiempo”.