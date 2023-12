Sao Paulo juega el último partido del año y el tema es James Rodríguez: en Brasil dieron la noticia

Sao Paulo cerrará su 2024 este miércoles con un enfrentamiento con Flamengo, en la última fecha del Brasileirao. Para este compromiso mucho se habló de James Rodríguez, pero hay noticias desde el vecino país que tienen que ver con el volante cucuteño.

En medio de los rumores de una posible salida para el próximo año una vez más se habla de las lesiones del talentoso jugador de nuestro país.

Según detalló el medio ‘Globo Esporte’ James Rodríguez no se recuperó y se acabó el año para el, ya que no estará en este compromiso de Sao Paulo contra Flamengo.

“Otra baja es la de Michel Araújo, sancionado por su tercera tarjeta amarilla. James Rodríguez, Alexandre Pato, Calleri, Nestor y Marcos Paulo continúan recuperándose de sus lesiones y también dicen adiós a la temporada”, señaló el citado diario en las últimas horas.

De esa manera ahora es una incógnita si el colombiano volverá a vestirse con la camiseta de Sao Paulo, ya que hace algunos días en una entrevista dejó abierta la posibilidad de irse, ya sea a otro elenco en Brasil o volver al balompié europeo.

James Rodríguez, volante colombiano de Sao Paulo, en medio de su partido contra Cuiabá, en el Brasileirao Getty Images

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, sólo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar”, fueron las recientes palabras de James Rodríguez.

Lo cierto es que desde ya James espera recuperarse de la lesión que lo aquejó en este remate del torneo con Sao Paulo, a pesar que se fue ganando de a poco su lugar en el equipo dirigido por el técnico Dorival Junior, quien a pesar de su experiencia lo fue llevando de a poco y pidió mesura ante los constantes pedidos de la prensa y la hinchada, por la calidad de la zurda del cucuteño.

Cabe recordar que desde su llegada al elenco tricolor el '10' colombiano consiguió ganar la Copa de Brasil, venciendo en la final a Flamengo. Sin embargo, en los dos compromisos en la definición por el título no tuvo minutos.

Ya en el ámbito internacional James Rodríguez pudo disputar la Copa Sudamericana, sin embargo fueron eliminados de Liga de Quito, que luego fue el campeón, aunque en la tanda de penaltis él fue el que falló el único cobro con el que quedó eliminado el club paulista.

¿Cuáles son los números de James Rodríguez en Sao Paulo?

Por el Brasileirao disputó 12 partidos, marcó un gol y dio dos asistencias. Por la Copa Sudamericana fueron dos encuentros y una asistencia.