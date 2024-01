Sao Paulo va para su tercer partido en 2024 y James Rodríguez seguiría ausente: ¿qué pasa?

Con el Campeonato Paulista en marcha, la presencia de James Rodríguez con el Sao Paulo todavía sigue siendo una incógnita en el entorno del cuadro 'tricolor', que espera poder ver al colombiano en acción lo más pronto posible. Y justamente, frente a lo que será su regreso a las canchas en este 2024, el entrenador del conjunto brasileño tomó la palabra y explicó la situación.

Enfatizando en lo que ha sido la pretemporada y el tiempo de inscripciones, Thiago Carpini detalló el presente del futbolista ‘cafetero’, quien todavía no ha tenido acción en el torneo estatal: “Es bueno que aclaremos estas situaciones para que no quede nada sin decir. El reglamento de la Federación Paulista de Fútbol permite realizar inscripciones hasta el 16 de febrero. Estamos preocupados por acelerar el proceso de inscripción de los atletas que podrían jugar en la primera ronda”.

“A medida que estas cargas [de trabajo] estén equilibradas y estén disponibles, se inscribirán y participarán en el proceso. Era perfectamente normal. James Rodríguez tampoco estaba inscrito. Sao Paulo tiene todos los atletas que hoy entrenan en el centro deportivo”, agregó el estratega del cuadro ‘tricolor’, dando a entender que el cucuteño se ha estado preparando de la mejor manera y la tardanza de su debut en este 2024 se debe a que todavía no ha sido inscrito.

No obstante, para Thiago Carpini este no es un tema que le ‘mate la cabeza’, ya que también es consciente del nivel en el que se encuentran los futbolistas que no han sido tenido en cuenta, especialmente el cucuteño. “En cuanto a la inscripción, no tenemos urgencia, ya que no están dentro de sus posibilidades físicas, dentro de lo que Sao Paulo ha programado para cada uno de estos atletas para que puedan actuar con seguridad”, afirmó el DT del cuadro 'tricolor'.