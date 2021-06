Se agota el tiempo para ponerle fin al novelón de Boca Juniors y Roger Martínez

Este martes, desde Argentina, aún se habla de un último intento de Boca Juniors por convencer a los directivos del América de México de arreglar el negocio por el delantero colombiano Roger Martínez, tema que se ha venido tocando desde hace ya varias semanas.

Así lo indicó 'Olé' hace pocos minutos al asegurar que "Boca hará un intento más, a ver si puede hacerse del goleador. Una situación que debe resolver ya, porque lo de Martínez no sólo tiene que arreglarse entre los clubes, sino que además debe llegar al país, cumplir el aislamiento obligatorio e integrarse al plantel, todo en dos semanas. Parece difícil...".

Y es que los 'xeneizes' han acercado un par de ofertas por Martínez, pero el club mexicano las ha rechazado, ya que querría más de 10 millones de dólares para permitir la salida del cartagenero.

"Al Consejo le gusta Roger Martínez porque no es un nueve tradicional. Puede moverse por todo el frente de ataque y no sólo estacionarse en el área, como es la opción Borja, el goleador que prefería Russo, pero que no tuvo avances sustanciales", agregó el mismo medio.

De esa forma, se espera que se tengan noticias pronto, ya que de lo contrario Boca Juniors miraría otras alternativas en el mercado.