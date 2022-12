"Se barajó el nombre de Reinaldo Rueda en la Selección de Ecuador, pero no se dio”

Fabián Gallardo, relator ecuatoriano, diálogo con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y mencionó el nombre del entrenador vallecaucano entre los candidatos que habían en ese momento para ese combinado nacional.

El relator ecuatoriano, Fabián Gallardo, habló acerca de la llegada de Jordy Cruyff a la dirección técnica de Ecuador. Adempas, mencionó a Reinaldo Rueda, quien fue un posible candidato para Ecuador.

Jordy Cruyff, hijo del legendario jugador holandés, Johan Cruyff, tendrá su primera experiencia en un seleccionado y será una prueba difícil de cara a la próxima Copa América y las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

El estratega fue escogido como el nuevo timonel de Ecuador, tras la salida de Hernán Darío Gómez y del técnico interino Jorge Célico.

Declaraciones de Fabián Gallardo, en ‘Blog Deportivo’:

“El tema con Jordy Cruyff se venía cocinando desde noviembre, cuando la probabilidad era Jürgen Klinsmann, pero quería vivir en California y manejar su cuerpo técnico cuando se dieran las fechas FIFA y Eliminatorias. Situación que no fue aceptada”.

*Posibles reemplazos:

“Se empezaron a barajar los nombres de Fernando Hierro, Luiz Felipe Scolari y Reinaldo Rueda, quien supuestamente tenía inconvenientes con la federación chilena. Sin embargo, se optó por Jordi Cruyff, quien viene de la mano del español Antonio Cordón”.

*Planteamiento:

“El entrenador no tiene una hoja de vida amplia, pero los otros técnicos que se querían no estaban muy baratos, el inconveniente será que debe apoyarse mucho de Jorge Célico, entrenador de la Sub-23, para que le ayude a escoger los jugadores. No va a tener mucho tiempo de preparación”.

