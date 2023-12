"Se burló de nosotros": Jhon Arias explica trifulca con Jack Grealish, en el Mundial de Clubes

Todavía hay desazón y molestia en el entorno de Fluminense, tras la derrota por 4-0 frente al Manchester City en la gran final del Mundial de Clubes 2023. Y uno de los que dejó en evidencia esto, fue Jhon Arias, quien también se refirió a la pelea en cancha con Jack Grealish.

Minutos después de culminado el compromiso, el pasado viernes, el futbolista colombiano atendió a ‘Cazé TV’ para analizar lo que fue la caída y todo lo que esto conllevó, principalmente la disputa en cancha que tuvo a Felipe Melo como protagonista.

“Grealish estuvo muy mal a la hora del cuarto gol, dijo "olé", empezó a burlarse de nosotros. Creo que perjudica el espíritu deportivo. Esto no fue bien recibido y por eso hubo confusión al final”, indicó inicialmente Jhon Arias, aclarando al panorama sobre el por qué terminó en trifulca el partido.

Y es que, entre agarrones, empujones y uno que otro insulto, futbolistas de los dos equipos se enfrentaron ‘cara a cara’ en la cancha. Evidentemente Felipe Melo fue uno de los que más protagonismo se llevó, ya que por su característico temperamento y demás, siempre es uno de los llamados a estar involucrados en este tipo de acciones.

Felipe Melo y Kyle Walker y su dura pelea, luego de la final del Mundial de Clubes. Foto: AFP

No obstante, Jhon Arias pasó la página y, ya referente a lo que fue el juego, enfatizó en que al final el marcador termina siendo un poco largo por lo que Fluminense terminó mostrando dentro del terreno de juego.

“Lamentablemente trabajamos duro y fuimos firmes en nuestras convicciones. Éramos conscientes de que nos enfrentaríamos al mejor equipo del mundo, que tiene un excelente entrenador y excelentes jugadores. Desafortunadamente, creo que el marcador fue elástico, pero orgulloso”.

¿Qué dijo Felipe Melo en contra de Jack Grealish?

Una vez culminó el encuentro, Felipe Melo se refirió ante los medios de comunicación sobre lo sucedido, recalcando lo que dijo Jhon Arias y advirtiendo que si tuviera que intervenir en una próxima, lo haría: “Yo no quería ninguna confusión, pero a Grealish le faltó respeto con la institución Fluminense y nunca dejaré que esto suceda. No importa dónde esté, siempre lucharé por mi institución. Él Estaba gritando 'ole' al final del partido".

"Un futbolista no puede hacer eso dentro del campo de juego. Yo no empecé ninguna pelea, al contrario, fui a defender a Martinelli, que estaba siendo increpado por Grealish. No me arrepiento: lo volvería a hacer. Soy un guerrero", añadió el futbolista brasileño.

Jhon Arias: el tercer mejor jugador del Mundial

Cabe destacar que, aunque al final el futbolista colombiano no pudo levantar el título con ‘flu’, sí fue destacado por la FIFA y recibió el Balón de Bronce en el Mundial de Clubes 2023, que lo catalogan como el tercer mejor jugador de la competencia.

Jhon Arias, Balón de Bronce del Mundial de Clubes Foto: Getty Images

Jhon Arias solo estuvo por detrás de Rodri y Kyle Walker.