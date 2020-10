¿Se cae un ídolo? Hinchas de River Plate le dan palo a Juan Fernando Quintero por su salida

Todo parece ser alegría en River Plate. Siete puntos de nueve posibles desde que se reanudó la Copa Libertadores y clasificación anticipada a los octavos de final. Los dirigidos por Marcelo Gallardo han demostrado un fútbol categórico dentro del campo de juego a pesar de la inactividad de seis meses.

Pero no todo es dicha para los hinchas del 'millonario', quienes no esconden su gran enfado con la dirigencia del equipo y con Juan Fernando Quintero por cómo se ha dado la salida del futbolista colombiano del club.

Hace exactamente un mes, Quintero dejó Buenos Aires para ir tomarse unas pequeñas vacaciones en Miami. Ahora, y después de pasar unos días en Medellín, se encuentra en Bogotá para acelerar el tramite de la visa de trabajo de China, que le permitiría por fin, firmar su contrato con el Shenzhen.

Sin sellarse el rubro contractual entre el colombiano y el equipo chino, River no podrá recibir ni un solo centavo de los 8 millones de dólares que le entrarían por el pase del jugador. Una situación que tiene desesperados a los fanáticos de la 'banda cruzada', pues para resumir la situación, Quintero es y no es de River. Es decir, sigue perteneciendo al plantel pero no lo pueden utilizar.

Tal parece que el enorme cariño que le guardaba la hinchada por haber sido el autor del gol que le dio la Copa Libertadores de 2018 contra Boca Juniors, se habría desvanecido de a poco debido a esta penosa situación. Según una encuesta realizada por el diario 'Olé', de Argentina, cuatro de cada diez hinchas consideran que su salida fue un papelón y al menos ocho, dicen que fue desprolija.

Aunque las versiones afirman que 'Juanfer' viajaría en pocos días a China para firmar de una vez por todas su contrato, por los pasillos del estadio Monumental existe cierto temor a que la transferencia se termine cayendo, lo que convertiría todo esto en un verdadero lío que podría terminar mal para el jugador.

Lo único cierto hasta el momento, es que Juan Fernando Quintero no podrá jugar en lo que resta del año, ya que el mercado de transferencias en el país asiático se cerró esta semana. Cosa que preocupa tanto a su club como a la Selección Colombia, debido a que el talentoso volante zurdo se recuperó hace casi un año de una rotura de ligamentos y desde ahí, solo disputó 383 minutos con River Plate, antes del parón por la pandemia del coronavirus.

