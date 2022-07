Se enojó el ‘profe’ Jurgen Klopp: Luis Díaz y un mal pase que generó una reacción del técnico

Luis Díaz jugó con Liverpool un partido preparatorio más en la pretemporada, esta vez contra el Leipzig, aunque aún sigue sin poder marcar gol en estos encuentros y no se le ha visto tan brillante y preciso, algo de lo que se ha dado cuenta Jurgen Klopp y la prensa inglesa.

De hecho, en el compromiso del jueves, el atacante guajiro fue titular y disputó 60 minutos, antes de ser sustituido para darle paso a Stefan Bajcetic.

Pero en ‘Liverpool Echo’ dedicaron una nota a las cosas que no se vieron del partido y uno de los protagonistas fue Luis Díaz, quien hizo enojar a Jurgen Klopp. ¿Qué fue lo que pasó?

“La pretemporada es un momento para resolver problemas y sacudir el óxido de las actuaciones individuales y colectivas. Eso, sin embargo, no excusa ningún error. Y un pase flojo por dentro de Luis Díaz poco antes del medio tiempo alejó a Leipzig en un rápido contraataque que finalmente fue sofocado por una combinación de Virgil van Dijk y Andy Robertson. ¿La respuesta de Jurgen Klopp en la línea de banda a la aberración de Díaz? Para exclamar una grosería mientras lanzaba sus manos en el aire. No le digas al jefe del Liverpool que estos partidos no importan”, se leyó en el citado medio sobre la reacción del estratega alemán.

A pesar de eso, esta pretemporada le servirá al guajiro para seguirse tomando más confianza, entender más la idea del Liverpool y del técnico europeo, para ya en los partidos oficiales de la campaña 2022/23 pueda destacarse, así como lo hizo en la anterior, siendo clave en los títulos de la FA Cup y la Copa de la Liga de Inglaterra, y los subcampeonatos de Premier League y Champions League.

¿Cuál es el próximo partido del Liverpool?

El equipo inglés dirigido por Jurgen Klopp y en el que milita Luis Díaz, tendrá un encuentro frente a Salzburgo, el miércoles 27 de julio, a la 1:00 p.m. Los rojos de Merseyside vienen de perder 4-0 con Manchester United y ganarle 2-0 a Crystal Palace, y 5-0 al Leipzig.