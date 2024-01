¡Se queda y punto! A Miguel Ángel Borja no le dan chance de salida en River Plate para este 2024

Este viernes, desde el entorno ‘millonario’ salieron a hablar sobre la posibilidad de que Miguel Ángel Borja deje esta misma ventana de transferencias el equipo, después de recibiera una oferta desde territorio norteamericano.

Según lo afirmó el mismo Enzo Francescoli, la venta del ’cafetero’ para este mercado no es una opción y, con su presencia como prioridad, River Plate contará con él junto a Facundo Codilio, luego de que Rafael Santos Borré les ‘hiciera el feo’ y terminara decidiéndose por el Inter de Porto Alegre.

"He hablado con Miguel Ángel y está bien, se entrena bien. En los períodos de pase sucede, no solo con Borja, sino con muchos jugadores que son pedidos de otros clubes, pero nosotros primero pensamos en River. Va a estar acá con nosotros", fueron las palabras de Francescoli, sobre la oferta del Austin de la MLS de 3.5 millones de dólares por el 80 por ciento del colombiano.

Se estima que la cifra fue un poco baja para las aspiraciones del cuadro ‘millonario’, teniendo en cuenta que él llegó por un valor muchísimo más alto a los argentinos, quienes no están dispuestos a recibir menos de lo que pagaron por el ‘Colibrí’.

Publicidad

Y menos ahora, que se cayó la posibilidad principal para este mercado de fichajes en la zona de ataque.

Miguel Borja marcó doblete con River Plate frente a Independiente, por la Copa de la Liga Profesional de Argentina. @RiverPlate

¿Qué opina el entorno de River sobre Rafael Santos Borré?

De manera repentina, después de que el colombiano le diera el sí a River Plate, solo horas pasaron para que se filtrara la información de que Internacional de Porto Alegre sería su destino final.

Publicidad

Frente al esfuerzo económico que la ‘banda cruzada’ estaba dispuesto a hacer por el ‘cafetero’ para ficharlo, Enzo Francescoli habló sobre la decisión final del barranquillero y el cómo se tomó en el entorno ‘millonario’: "Existía la posibilidad que venga, pero es muy personal y cada uno debe manejar su carrera como lo cree conveniente”.

“Las cosas no se dieron, el intento estuvo de nuestra parte. Será en otro momento o no, pero la idea estuvo. Con la salida de Salomón Rondón estamos viendo si podemos sumar a alguien más, pero solo eso. No tengo que juzgar su decisión, Borré lo explicará mejor que yo. Siempre están los comentarios de los hinchas, pero es parte del fútbol. Tenían que estar de acuerdo los dos clubes de Alemania y él, no era tan fácil, pero se intentó", concluyó el exfutbolista uruguayo.

A la espera de lo que pueda suceder algún movimiento en la ventana de transferencia en los próximos días, lo cierto es que en River Plate esperan contar con Miguel Ángel Borja para veste 2024. ¿Se podrá consolidar con Martín Demichelis?