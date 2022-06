¿Se trabó el paso de Miguel Ángel Borja a River Plate? Esto es lo que se sabe

Miguel Ángel Borja ha sido vinculado en las últimas semanas con River Plate , club que quiere hacerse con sus servicios de cara a la temporada que ya está en marcha en Argentina. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo desea contar con un goleador de quilates para la siguiente etapa en la Copa Libertadores y el elegido es el delantero cordobés.

No obstante, en los últimos minutos llegaron noticias relacionadas con el posible fichaje del actual delantero del Junior de Barranquilla por el club de la 'banda cruzada'. En 'Espn' de Argentina hablaron de un contratiempo que estaría dándose por parte de Palmeiras, conjunto que tiene el 50 por ciento de sus derechos. Éste no estaría conforme con la cifra que pretende River.

"Lo de Borja se trabó un poco porque River todavía no sube el monto que pide Palmeiras. River se tiene que estirar a seis millones o seis millones y medio de dólares y eso no ha ocurrido, por eso hay inquietud en el cuerpo técnico porque quieren obviamente contar con el colombiano para la Copa Libertadores", esas fueron algunas declaraciones que se dieron en el programa 'Espn F90'.

Igualmente, en este mismo programa sostuvieron que en la plantilla del 'millonario' también estaría un plan B en caso de que Borja no llegue. Sin embargo, River quiere hacerse con los servicios del talentoso delantero cordobés.

"Un nombre que suena y que no descartaría es el del uruguayo Matías Arezo, pero para mí, River va a intentar en las próximas horas cerrar lo de Borja, lo que pasa es que si no aumenta el número no se le va a dejar tener. En River creen que llegando a seis millones o seis millones y medio de dólares, sería posible que cuenten con él", agregaron.

Y es que Borja no se presentó este jueves al inicio de los entrenamientos de Junior, que ya piensa en lo que será el segundo semestre de este 2022.

"El deseo del jugador es ponerse la camiseta de River. Con River él tiene todo acordado lo que pasa es que hay un tercer club en el medio, que es Palmeiras, que está trabando toda la situación. En su momento Junior le pagó a Palmeiras 3 millones y medio de dólares por el pase, y River creía que con cinco se llevaba el cien por ciento del pase. Desde River dejaron trascender que buscaban la toltalidad del pase del jugador por cinco millones de dólares, pero por ese número no va a prosperar", concluyeron.