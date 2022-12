¿Se va Mateus Uribe al Porto? "No hay una oferta formal", dijo DT de América

Miguel Herrera, entrenador del equipo mexicano, se refirió a los rumores que ubican al volante colombiano en el equipo 'Dragón', de Portugal.

Desde el sábado se viene mencionando con insistencia que Porto, de Portugal, se fijó en Mateus Uribe, del América mexicano, y que están dispuestos a pagar unos 15 millones de dólares por el colombiano.

Sin embargo, en México el técnico Miguel 'Piojo' Herrera salió a hablar del tema y negó, por lo pronto, que se encuentre lista la operación.

“Estábamos en la cena y de repente veo la noticia en las redes sociales y me paré a buscar a Santiago Baños para que me explicara, pero no hay una oferta por nadie", indicó Herrera, en declaraciones reproducidas por 'Récord'.

"Vi a Marchesín como el que siempre tengo, con atajadas, siendo líder; Roger también, Mateus igual y mientras no haya oferta no podemos decir nada de esas suposiciones”, finalizó el técnico de América.

