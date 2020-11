¿Se va Yerry Mina de Everton? Hinchas del Palmeiras se ilusionan con un posible retorno del defensor

En las últimas horas, se ha filtrado una información en Brasil que pone a Yerry Mina en el Palmeiras, pero al parecer esto solo sería un rumor de redes sociales.

Y es que los hinchas del club brasileño se emocionaron en gran medida por un posible regreso del jugador de la Selección Colombia .

“Los aficionados del Palmeiras recientemente se emocionaron pensando que el club brasileño podría estar a punto de contratar a Yerry Mina. Sin embargo, el periodista brasileño Jorge Nicola no perdió tiempo en desestimar tales afirmaciones”, publicó el ‘Echo’ de Liverpool.

En este orden de ideas, los hinchas brasileños se llevaron una desilusión en torno a este tema, ya que se desmintió la llegada del jugador del Everton a Brasil.

“Sport Witness informó que habló con un funcionario del Palmeiras que dijo que no ha habido ningún movimiento para la transferencia de Mina ahora, especialmente porque el equipo brasileño acaba de fichar a otros dos centrales. Como tal, dice que no le han dicho al Palmeiras que no tiene idea del origen de tales rumores, lo que confirma que no hay posibilidad de que esto suceda pronto”, concluyó.

En este orden de ideas, Yerry Mina seguirá defendiendo la camiseta de los ‘Toffees’ mientras tenga contrato en Inglaterra y continuará trabajando para conseguir los objetivos propuestos para los dirigidos por Carlo Ancelotti .