Se vienen horas decisivas: en Argentina hablan de lo que sería el futuro de Sebastián Villa

"Sebastián Villa se entrena en su casa. Eso nos da la pauta para sostener que el jugador se presentará el sábado o lunes a entrenamientos. Boca Juniors lo espera. Antes de eso, tendrá que hablar con el sector de legales para ver cómo sigue esa situación. Ambas partes pusieron abogados", con estas palabras introdujeron el tema del atacante.

Y es que el 'embajador tricolor' ha estado en el ojo del huracán, últimamente, debido a ciertas decisiones que han causado polémica y revuelo, ya que poco han gustado en la interna del club 'Xeneize', quien incluso tomó cartas en el asunto y le aplicó duras sanciones. Así lo confirmaron este jueves 2 de septiembre, en ESPN Argentina.

"Habrá sanción económica por los días que no se presentó. El tema es mantener el contrato con Boca. El mercado de pases ya se cerró. Lo de Brujas no llegó, no hay ofertas y, por ende, deberá continuar al menos hasta diciembre. En ese momento, habrá que mirar qué sucederá", afirmaron.

Recordemos que Sebastián Villa no se presentó al equipo argentino en la fecha pactada, más allá de que el propio jugador argumentó que se debía a problemas personales, específicamente con la salud de su madre, a quien, de acuerdo con una publicación del propio futbolista de 25 años, fue operada.

Asimismo, en ese mismo tiempo, se le vio en algunas fiestas, lo que no cayó bien en Boca Juniors. Por último, se generó una discusión por una supuesta oferta que había llegado de Brujas, pero que el 'Xeneize' no aceptó, generando molestia en el nacido en Bello, Antioquia, que siempre ha dejado clara su intención de irse.

"Desde el lado del jugador, todo indica que se presentará. Desde el lado de Boca Juniors, con unas disculpas de por medio con sus compañeros, cuerpo técnico y demás, lo tiene que aceptar y hacerlo entrenar con la Primera División por un tema legal. Se esperará si se pondrá la camiseta 'Xeneize' o no", sentenciaron.

#Video Un adelanto de lo que podría suceder con el futuro entre Sebastián Villa y Boca. https://t.co/GQaahZc37n — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 2, 2021

